El accidente múltiple de tres vehículos en Santiago provoca que el parque de bomberos quede vacío durante hora y cuarto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parque de bomberos de Santiago se ha vuelto a quedar vacío a primera hora de este lunes, después de que los tres efectivos presentes en el turno tuviesen que efectuar una salida para atender un accidente múltiple con tres vehículos. La intervención duró alrededor de hora y cuarto.

Tal y como han trasladado fuentes de los bomberos municipales a Europa Press, el parque permaneció "totalmente vacío" durante la duración de la intervención, en la que tuvieron que excarcelar a una persona al no poder salir de uno de los turismos. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 07.00 horas de este lunes en la rotonda del kilómetro 337 de la N-525, en la parroquia de O Eixo.

Durante la actuación, de haberse producido otro aviso, el 112 habría contactado con el mando, presente en el lugar del accidente. Sin embargo, por "mucho que llegue el aviso, no se habría podido atender", porque "ya estaban tres para hacer el trabajo de seis", han señalado.

Y es que, los propios bomberos denunciaban en su perfil de Instagram que "llevan 48 horas consecutivas sin operatividad real", iniciando el mes de diciembre con tres bomberos para toda la ciudad. En este contexto, han señalado que el accidente de esta mañana ha sido una emergencia "compleja", de madrugada, y que "requiere coordinación, seguridad y medios".

"La intervención fue realizada con la máxima profesionalidad posible, pero no se puede normalizar que situaciones de alto riesgo se atiendan con dotaciones insuficientes. Cada minuto cuenta, cada par de manos cuenta... y hoy faltaban", han lamentado.

Así, han recordado que "no hablan de comodidad, sino de vidas", y de actuar en un escenario con múltiples vehículos, maniobras de excarcelación y riesgos añadidos con "solo tres bomberos disponibles".

"NO ES UN HECHO AISLADO"

En el mismo perfil de Instagram, los bomberos remarcaban horas antes del accidente la "falta de efectivos". "No estamos hablando de un hecho aislado ni de un mal día, son dos días completos en los que Santiago no contó con un servicio de emergencias capaz de responder al mínimo exigible y en los que la ciudad quedó a la suerte de que no coincidiesen dos emergencias", indicaban.

En esta línea, han destacado que este lunes "siguen igual, sin refuerzos, ni planificación, ni respuestas". "Un servicio que debería ser intocable, estable y prioritario está reducido a un equipo que no puede garantizar tiempos de respuesta ni protocolos de seguridad", resaltan.

Asimismo, han enfatizado que la situación "lleva demasiado tiempo derivando en una emergencia institucional". "¿Cuanto más está dispuesta a soportar esta ciudad antes de que alguien asuma responsabilidad?", se han autopreguntado.