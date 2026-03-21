Los accidentes con patinetes eléctricos suben un 8,1% en Galicia, que registra 40 en 2025, con al menos 7 heridos graves

Usuarios de patinete eléctrico. Foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes de tráfico en los que se vieron involucrados patinetes eléctricos subieron en Galicia un 8,1% en 2025, hasta alcanzar los 40 siniestros, según datos del informe de 'Avance de datos de siniestralidad e incendios de vehículos de movilidad personal 2025', publicado por la Fundación Mapfre.

Así, el documento recoge hasta 40 accidentes con patinetes en la Comunidad, de los cuales en al menos siete casos hubo algún herido grave. Además, en Galicia se contabilizaron hasta dos incendios de este tipo de vehículos de movilidad personal el año pasado.

Pese a todo, ninguna de las 19 víctimas mortales contabilizadas a nivel nacional en accidentes de patinete se registró en la Comunidad.

Todo ello antes de la entrada en vigor en 2026 de la nueva normativa estatal que regula los patinetes, que establece la obligación de disponer de seguro de responsabilidad civil y de inscribir estos vehículos en el Registro Nacional de Vehículos que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior, además del uso de casco.

El registro y la inscripción previa de los VMP es "requisito indispensable" para obtener precisamente el seguro obligatorio. Por este motivo, los propietarios (o tutores legales en caso de menores) de los más de 4 millones de vehículos de este tipo que se estima circulan por las vías urbanas españolas tienen que realizar este trámite administrativo una vez que ya se habilitó el procedimiento.

Según fuentes de la DGT consultadas por Europa Press, durante los primeros días en los que se estableció esta inscripción eran unos 1.500 patinetes los que se contabilizaban cada jornada. En la actualidad, dos meses después, ya son unos 3.000 diarios. La idea de Tráfico es llegar a unos 225.000 este año, según figura en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del Real Decreto.

Para todos los VMP, una vez obtenido el certificado de inscripción, en el que constará la información del titular y el número único identificativo, el titular podrá adquirir la etiqueta identificativa en un manipulador de placas habilitado. Dicha etiqueta deberá colocarse en el porta-identificador destinado a tal efecto en el vehículo una vez que disponga de ella. En el caso del VMP no certificados, se podrá colocar en lugar visible.

Según lo dispuesto en la ley sobre responsabilidad civil y seguro, carecer del mismo será sancionado con entre 202 y 610 euros y circular con un VMP sin seguro con entre 250 y 800 euros en función de si es considerado vehículo personal ligero o vehículo a motor (más de 25 kilogramos de peso y más de 14 kilómetros/hora) por la citada Ley del Seguro.

NORMATIVAS EN GALICIA

La ley estatal llega para unificar criterios a la hora de legislar sobre los patinetes eléctricos, ya que muchas ciudades establecieron normativas al respecto. La ley nacional fija unos mínimos obligatorios. Sin embargo, cada localidad puede mantener sus propias normas más estrictas.

Así, la mayoría de las grandes ciudades gallegas ya había establecido algún tipo de regulación sobre estos vehículos. En el caso de Vigo, exige, por ejemplo, el uso de ropa reflectante y prohíbe su tránsito en grandes avenidas, como la Gran Vía o Castelao.

La normativa de A Coruña es más estricta a la hora de circular por zonas peatonales, como parques o plazas, al igual que ocurre en Ferrol. En Ourense, por ejemplo, pueden circular a un máximo de 10 kilómetros por hora en zonas peatonales.

Por su parte, en Santiago, el uso de patinetes en la zona monumental está prohibido. Similar a lo que ocurre en Pontevedra, que no pueden circular por las calles de plataforma única donde tampoco pueden transitar los coches.