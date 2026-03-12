Acepta dos años y medio de cárcel tras atracar a una mujer de 79 años con andador que acabó falleciendo en Ourense

Archivo - Edificio de los Juzgados en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer acusada de un delito de robo con violencia y otro de lesiones ha aceptado dos años y seis meses de prisión por lesionar mientras robaba a una mujer de 79 años con andador en Ourense, que acabó falleciendo durante el procedimiento.

En concreto, letrado de la defensa y representante del Ministerio Fiscal alcanzaron conformidad el pasado miércoles en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, con un acuerdo de pena de dos años de cárcel por el delito de robo y de seis meses por el delito de lesiones.

Asimismo, la inculpada deberá indemnizar a los herederos de la víctima en 46 euros por los efectos sustraídos, y en 2.770 euros por las lesiones causadas, así como el abono de las costas procesales.

Según se recoge en la sentencia, sobre las 10.00 horas del 9 de diciembre de 2022, la acusada --que cuenta con antecedentes penales no computables-- sustrajo el bolso que llevaba la víctima --de 79 años de edad y que portaba un andador para poder desplazarse--.

Para ello, la encausada le propinó un fuerte empujó al tiempo que tiraba con fuerza del bolso, provocando que la anciana cayese al suelo. Sin embargo, una vez en el suelo, la condenada continuó forcejeando con esta hasta que finalmente logró sustraerlo.

La víctima recuperó gran parte de los efectos sustraídos, a excepción de un teléfono móvil --tasado en 16 euros-- y 30 euros en efectivo. Sin embargo, como consecuencia de las lesiones, la mujer de 79 años sufrió un traumatismo en la cadera izquierda y la fractura de pelvis, necesitando para su recuperación tratamiento médico quirúrgico, falleciendo finalmente durante la tramitación del procedimiento.