Acepta seis meses de prisión el acusado de estafar 6.000 euros a un vecino de Santiago en una venta a través de Facebook

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de estafar 6.000 euros a un vecino de Santiago en la venta de una autocaravana a través de la red social Facebook en 2020 ha aceptado seis meses de prisión tras llegar a un acuerdo de conformidad.

El juicio, previsto para este viernes en los Juzgados de Santiago, no se ha llegado a celebrar puesto que ambas partes llegaron a un acuerdo de conformidad por el que se rebaja a seis meses la pena de un año de prisión que inicialmente se pedía.

Tal y como ha explicado el fiscal, se han introducido dos modificaciones: Que el acusado devolvió los 6.000 euros al perjudicado, por lo que la responsabilidad civil está pagada, y una rebaja de la pena. Por su parte, el acusado, conectado por videoconferencia, ha mostrado su conformidad a los puntos expuestos.

De esta manera, ha sido condenado por un delito de estafa a seis meses de prisión. No obstante, al carecer de antecedentes penales, la ejecución de la misma será suspendida con la condición de no delinquir en los próximos dos años.

Dicha suspensión puede ser revocada si comete un nuevo delito en este período de tiempo. Ambas partes han manifestado que no recurrirán la sentencia.

LOS HECHOS

Según el escrito de calificación fiscal, en la Navidad de 2020 un hombre residente en Santiago de Compostela buscó por internet una autocaravana que estuviera en venta, acabando siendo víctima de un engaño.

Así apunta que el procesado "solo o en coordinación de otros, le hizo confiar en un anuncio publicado en Facebook y se ganó su confianza a través de una serie de mensajes, que llevaron a la víctima a entender que por 6.000 euros le vendería y le haría llegar a Santiago la autocaravana".

"Entre la aparente documentación engañosa le hizo llegar lo que aparentaba ser el contrato de compraventa y una factura proforma". Fiscalía añade que a principios de 2021 el perjudicado transfirió 6.000 euros a la cuenta titularidad del acusado, que realizó reintegros parciales.