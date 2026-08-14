Activada la alerta roja por calor en el interior de Pontevedra para este sábado

Archivo - Archivo. Ola de calor en Galicia - ADRIAN IRAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Según los datos remitidos por MeteoSalud y Meteogalicia, la Xunta ha activado la alerta de nivel rojo por calor en el interior de Pontevedra durante este sábado.

Asimismo, en nivel de alerta naranja estará activo en la zona del Miño de Ourense, montaña de Ourense, Rías Baixas y Valdeorras.

Durante las primeras horas del sábado una frente poco activo rozará el norte de la Comunidad y traerá cielos cubiertos y lluvias que se irán disipando a partir del mediodía.

Por otra parte, la entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera dejará un aumento de la inestabilidad, con formación de nubes de tormenta a partir de la media tarde y chubascos más probables en las montañas de Ourense y de Lugo.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos mientras que las máximas sufrirán un moderado descenso. El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos fuertes en el litoral atlántico por la tarde.