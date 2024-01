Acuerdo político en Beade (Ourense) para cambiar el nombre de la Calle Caudillo, que se llamará Rúa do Ribeiro

El alcalde celebra que se avance en desligar Beade de la simpatía hacia el franquismo, que atribuye en exclusiva a su predecesor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Beade (Ourense) deja de contar en su callejero con una vía dedicada al dictador Francisco Franco, después de haberse alcanzado un acuerdo para que la Calle Caudillo pase a ser denominada Rúa do Ribeiro.

El nuevo nombre fue elegido como opción de consenso tras meses de negociaciones entre los grupos que forman parte del consistorio de Beade, municipio de la provincia de Ourense que hasta el pasado mes de mayo estaba gobernado por Senén Pousa, histórico regidor del PP fallecido en noviembre que estuvo unido a la polémica por su simpatía pública hacia el régimen franquista.

La propuesta para rebautizar esta calle como Rúa do Ribeiro fue aprobada por el pleno de la corporación con el apoyo de PP (grupo de gobierno), PSOE y Por Beade (agrupación formada por Pousa tras no contar con el visto bueno de su expartido para volver a optar a la alcaldía que ostentaba desde hacía décadas).

Por su parte, el cuarto grupo con presencia en el ayuntamiento ourensano, la Asociación Veciñal Independiente de Electores (Avide) no respaldó la permuta, que abogaba por someter a una consulta popular entre los vecinos.

El cambio de la Calle Caudillo por la Rúa do Ribeiro se suma a las de la calle Alférez Montero, también de referencia al régimen franquista y que ha sido renombrada como Rúa do Cabaleiro, así como de la Travesía do Caudillo, que pasa a ser oficialmente Rego do Carballo, como ya se referían a ella los vecinos de la localidad.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el regidor de Beade, Fernando Taboada, quien ha mostrado su satisfacción por llevar a cambio el cambio de denominación de la calle en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Destaca que se llegó a la fórmula "neutra" elegida para rebautizar la calle en honor a la comarca en la que se asienta Beade como una vía para superar las diferencias en aras de alcanzar un acuerdo político que permitiese llevar a cabo el cambio después de meses de conversaciones en un ayuntamiento que los populares gobiernan en minoría con tres concejales de una corporación de siete (el PSOE tiene dos y Por Beade y Avide, uno, respectivamente).

Como ha explicado Taboada, el gobierno que él mismo encabeza abogaba por dedicar la calle al abad Juan Sobreira, clérigo y estudioso del siglo XVIII nacido en Beade. Sin embargo, según el alcalde, el hecho de ser una figura relacionada con la religión no fue aceptada por alguno de los grupos, por lo que se descartó para virar hacia una opción más "aséptica" como la finalmente elegida.

Ahora, el gobierno local estudia dar pasos para la eliminación de otros vestigios del régimen franquista que perviven en Beade, como el yugo y las flechas de la Falange grabados sobre la piedra en la fuente de A Presa.

Fernando Taboada reconoce que esta cuestión está todavía en fase inicial, ya que debe consultarse a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta si es preciso que den su visto bueno al tratarse de un elemento catalogado.

Así las cosas, el alcalde valora que se den pasos hacia el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y cree que la asociación de Beade a una corriente de simpatía hacia el régimen franquista se debía exclusivamente a la figura de Senén Pousa.

Se trata, en palabras de Taboada, de "una cosa pasada" porque Beade "ni mucho menos" puede identificarse con ese tipo de idelogía, sino que se trata de una tierra que se caracteriza "por su patrimonio, el vino o la cultura".