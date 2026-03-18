Una acusada de conducción temeraria tras un accidente en Vigo niega los hechos: "Me equivoqué de pedal, estaba nerviosa"

Conductora acusada de un delito de conducción temeraria, tras un accidente en la calle San Xoán de Vigo, con un coche en el que viajaban varias personas, entre ellas la hija de 2 años de la procesada. - EUROPA PRESS

VIGO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer acusada de un delito de conducción temeraria, en concurso con un delito de lesiones, y que se enfrenta a 1 año y 9 meses de cárcel (y retirada del carné durante 4 años), ha negado los hechos ante la jueza del tribunal de instancia, sección Penal, plaza 3 de Vigo, y ha alegado que se empotró contra el muro de una casa porque estaba nerviosa y confundió el pedal del acelerador con el freno.

Así lo ha manifestado durante el juicio, en su declaración, en la que ha negado que hubiera conducido de forma temeraria, a gran velocidad y perseguida por la Policía por las calles Cantabria, Camiño Gonderán y San Xoán.

Según su relato, en la madrugada del 11 de noviembre de 2024 iba conduciendo el Peugeot 307 que le había prestado un amigo para llevar a otro conocido a su casa. En el vehículo viajaban ese conocido, el marido de la acusada y la hija de dos años de ambos.

La procesada ha asegurado que circulaba de forma normal y que, en un determinado punto del recorrido, se le caló el coche y se le fue un poco hacia atrás en una cuesta. Su marido y su amigo se empezaron a reír y ella, ha incidido, se puso "nerviosa" y aceleró en un cruce en vez de frenar, colisionando de frente contra una vivienda.

"Me equivoqué de pedal (...), no iba conduciendo rápido, ni escapando de la Policía. No sé por qué dicen que iba a gran velocidad. Esto es un sinvivir para mí, lo estoy pasando muy mal", se ha lamentado ante la jueza.

Asimismo, ha recalcado que, cuando llegó la Policía (primero agentes de la Policía Nacional y luego de la Local) todos los ocupantes del coche estaban ya fuera del mismo. Según su versión, los agentes cuestionaron que ella fuera la conductora y trataron de responsabilizar a su amigo, al que "conocen" porque tiene causas pendientes.

CONDUCCIÓN TEMERARIA

Por su parte, los agentes que intervinieron en los hechos, han explicado que esa madrugada estaban realizando una patrulla cuando un coche los rebasó a gran velocidad en la calle Cantabria. Los testigos policiales han reseñado que, de inmediato, pusieron los dispositivos luminosos y acústicos e iniciaron la persecución, pero que el coche no se detuvo, sino que aceleró.

Al respecto, han explicado que el turismo iba a gran velocidad por esas calles, hasta el punto de que "pegó un salto" al pasar por un badén. En ese sentido, han recordado que el recorrido incluyó, además de varios badenes, un par de curvas pronunciadas y tramos sin arcén, y han apuntado que la acusada alcanzó velocidades de unos 80 kilómetros hora, pese a la limitación a 30 km.

Los agentes señalaron que la acusada declaró que era la conductora y que alegó que se había asustado porque llevaba en el coche un perro que no estaba "en las condiciones que tenía que ir", y que por eso había huído.

La defensa de la procesada ha aportado un informe pericial de parte, que cuestiona que el coche que llevaba la acusada pudiera haber alcanzado las velocidades que le atribuye la Policía, debido a las características de la vía.

FISCALÍA Y DEFENSA

La Fiscalía ha reafirmado sus conclusiones y la petición de pena de 1 año y 9 meses de prisión, así como la retirada del carné durante 4 años. Según el representante del ministerio público, la conducción temeraria ha quedado acreditada y el testimonio de los policías intervinientes es "relevante" para desvirtuar la presunción de inocencia.

El ministerio público también pide que indemnice al amigo al que llevaba en coche, y que resultó con lesiones debido al accidente, en 3.113,04 euros.

Por su parte, la defensa ha reclamado la libre absolución, alegando que no ha quedado demostrado el delito que se le atribuye ni tampoco se ha acreditado "ningún peligro concreto" provocado por la conductora. Así, ha insistido en que la colisión fue fruto de un error de una "conductora novel".