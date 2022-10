Un acusado de intentar matar a su compañero de piso en A Coruña alega que fue en defensa propia

El hombre apuñalado ha sido juzgado por un delito leve de lesiones

A CORUÑA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un acusado de intentar matar a su compañero de piso en A Coruña ha reconocido haber apuñalado al otro hombre, no obstante, ha alegado que fue en defensa propia. El individuo que recibió las cuchilladas también ha sido juzgado, en su caso, por un delito leve de lesiones.

"Cuando yo le di la puñalada ya me había dado con la barra de hierro en los dos costados", ha declarado el procesado por homicidio en grado de tentativa durante el juicio celebrado este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

"Fui a por el cuchillo para defenderme, estuve yo más cerca de la muerte que él", ha añadido.

Por su parte, la víctima de los apuñalamientos ha explicado durante la vista que su intención era marcharse de la vivienda que compartían debido a que "la convivencia era insoportable" y la disputa comenzó porque el otro hombre se lo impidió "a toda costa".

"Me dirigí a él con un palo porque lo vi con los dos cuchillos, pero yo a él no le hice nada, solo forcejeé", ha declarado respecto a las agresiones que se le imputan. "Nunca pensé que me iba a apuñalar, casi he sido víctima de muerte".

LOS HECHOS

Según recoge el escrito fiscal, el día 31 de octubre de 2020 los dos hombres convivían en el mismo domicilio, ubicado en el barrio de Monelos de A Coruña. Alrededor de las 23,00 horas, tuvieron una "discusión" que comenzó en la vivienda y continuó en la calle, donde ambos "se enzarzaron en una pelea".

El Ministerio Público sostiene que uno de los acusados "pretendía acabar con la vida" de su compañero de piso con "dos cuchillos de cocina" y añade que le asestó "al menos dos golpes con ellos".

Tras recibir las puñaladas, el herido logró subirse a su furgoneta y llegar hasta el complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) donde "precisó cirugía y transfusiones urgentes". Por su parte, el hombre acusado de intentar matarlo presentó "erosiones superficiales".

PETICIÓN DE CONDENAS

Fiscalía considera a uno de los procesados autor de un delito de homicidio intentado por el que solicita una pena de nueve años de prisión y el pago de 24.197,76 euros en indemnizaciones.

Para el otro acusado, el Ministerio Público pide por un delito leve de lesiones el pago de 1.080 euros de multa y de 718,34 euros en indemnizaciones.