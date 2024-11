Los acusados de golpear mortalmente a Samuel Luiz declaran este miércoles en un juicio que concluye esta semana

A CORUÑA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres acusados de golpear a Samuel Luiz, el joven fallecido en la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo coruñés tras una paliza a la salida de un local de ocio -- tras pensar uno de ellos que la víctima le estaba grabando -- declararán este miércoles.

Lo harán después de que otros dos procesados, Alejandro M.R. y Catherine S.B., lo hicieran al principio del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña y en la que esta semana el mismo llega a su recta final.

Este lunes, las sesiones continuaron con la declaración de agentes de la Policía Local que tomaron mediciones de los distintos puntos en los que, según testigos y acusaciones, se produjo la agresión a Samuel Luiz hasta que cayó desplomado con su posterior muerte, ya en el hospital, a causa de múltiples golpes, según expusieron los peritos.

También prestaron declaración agentes de la Policía Nacional que analizaron los móviles. Todo ello en una sesión que apenas duró media hora al ser escasas las preguntas de las partes personadas: Fiscalía, acusación particular, ejercida por la familia del joven; la popular, del colectivo LGTBI Alas Coruña y las cinco defensas.

DECLARACIONES

Con declaraciones pendientes este martes, entre ellas las de un testigo del entorno de los acusados y presente el día de los hechos, y visionado de documentales, el juicio continuará el miércoles con la declaración de los procesados que aún no lo hicieron.

Se trata de Diego M.M., la persona que, según las acusaciones, empezó la agresión al pensar que Samuel le estaba grabando cuando realmente estaba haciendo una videollamada; de Kaio A.S.C, que testigos situaron como el que lanzó una patada, aunque sin concretar si le llegó a alcanzar, y Alejandro F.G., que, de acuerdo con testificales, agarró por el cuello a la víctima y le realizó la técnica del 'mataleón'.

Esto en un recorrido con presencia de todos los acusados durante la agresión, aunque en el caso de Alejandro M.R. sin que nadie determinase si llegó a intervenir y en el de Catherine S.B. apuntando algunos testigos que apartó a la amiga de Samuel cuando trataba de auxiliarlo.

Desde el inicio, los abogados de los acusados que aún no han declarado trasladaron la intención de sus clientes de explicarse. "De contar su verdad", ha señalado este lunes el de Alejandro F.G., que, en preguntas a testigos, incidió en el consumo de alcohol y drogas de su cliente esa noche.

El de Kaio A.S.C. ha insistido en que no ha quedado acreditado que se viera a su cliente que alcanzase a Samuel con la patada que, según testigos, llegó a lanzar, mientras que el de Diego M.M., que no negó la agresión inicial, ha considerado que no ha habido cambios en el "guión" en relación a lo expuesto hasta ahora en el juicio.

Tras la declaración de estos tres procesados, el jueves comenzarán las conclusiones de las partes con la exposición primero de las acusaciones y el viernes ya de las defensas. El lunes siguiente está previsto la entrega del objeto del veredicto al jurado, que será el que determine la culpabilidad o no de los acusados.