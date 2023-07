Administradores denuncian que pisos que se alquilan a estudiantes no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad

Recomiendan a los jóvenes pedir el certificado energético y la justificación del depósito de la fianza en el IGVS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA) ha alertado de que muchos de los inmuebles que se alquilan en Galicia a estudiantes universitarios no reúnen las condiciones adecuadas para habitar en ellos y tienen un precio muy elevado.

En un comunicado remitido a los medios, los administradores recuerdan que los pisos en alquiler deben ser aptos para su uso y reunir unas condiciones mínimas de habitabilidad. Además, deben disponer de instalaciones seguras y actualizadas de gas, electricidad y agua.

Se pueden considerar no aptos para ser habitados los pisos que tengan graves desperfectos o humedades insalubres, características que presentan algunos inmuebles que están en el mercado de alquiler, según han manifestado algunos colegiados que ejercen su actividad en Santiago de Compostela.

El COAFGA señala que, aunque los estudiantes tienen fama de ser poco cuidados, recuerda que "gozan de los mismos derechos que cualquier arrendatario y nada justifica que los pisos que se alquilan a este colectivo no cumplen los requisitos mínimos de habitabilidad, como tener humedades, desconchados, electrodomésticos, con funcionamiento deficiente y, desconchados, electrodomésticos con funcionamiento deficiente e, incluso, muebles rotos".

También indican que las fianzas que se piden para arrendar son precisamente para la reparación de los desperfectos que se pudieran producir durante el tiempo que el inmueble está alquilado y agregan que también se puede exigir otras garantías de pago para asegurar reparaciones en el cobro de rentas.

Ante ello, los Administradores de fincas recomiendan a los jóvenes que con la firma del contrato de alquiler se exijan el certificado energético de la vivienda y, después de firmado, el justificante de haber depositado la fianza en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Por último, han recordado que no se pueden hacer fiestas nocturnas eque molesten a la comunidad de propietarios y a los vecinos del edificio y han lanzado una serie de recomendaciones para ayudar a los estudiantes que buscan piso.

Entre ellos, comparar los precios y cambiar en el momento en el que encuentren algo mejor, para lo que abogan por "tomarse su tiempo". También recuerdan que "las gangas no existen", que no se debe pagar por ver una vivienda y que no se debe alquilar sin antes ver el piso. Además, entre otras cuestiones, recomiendan incluir a todos los estudiantes en contrato y tener la documentación a mano.