Adolfo Domínguez crece un 9% en internacional y un 23% en rentabilidad por tienda

(I-D) La presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez; el vicepresidente de Adolfo Domínguez, José Luis Suárez; y el fundador y consejero dominical de la marca, Adolfo Domínguez; a su llegada a la Junta General de Accionistas de Adolfo Domí - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ventas internacionales de Adolfo Domínguez se han incrementado en un 9% en el último ejercicio y en un 41% en los últimos tres años, según destaca la empresa.

En un comunicado emitido después de la junta de accionistas, la compañía resalta que la facturación internacional alcanza ya el 43,4% de sus ventas totales, 5,9 puntos porcentuales más que en 2022/23.

Señala que la evolución de las ventas totales crece en un 22% entre febrero de 2023 y febrero de 2026 y añade que la rentabilidad por tienda de la compañía (medida en 'Ebitda' por punto de venta medio) ha crecido en un 23%.

Son, según indica, algunos de los datos expuestos este miércoles por la presidenta ejecutiva de la compañía, Adriana Domínguez, ante la junta de accionistas.

Adriana Domínguez, según la nota de prensa, describió las principales líneas de actuación del último ejercicio y las prioridades estratégicas de los próximos años que, además de la rentabilidad y la internacionalización selectiva, "se centran en la potenciación de la marca y la eficiencia en todos los procesos".

"Es una internacionalización sana, basada en una selección de mercados y de socios que, también en perspectiva plurianual nos permite crecer en todos los mercados", ha resaltado ante los accionistas.

13 APERTURAS

La compañía cerró el ejercicio con un despliegue de 379 puntos de venta en 54 países tras realizar 13 nuevas aperturas, todas ellas fuera de España.

La marca de moda cuenta con nuevas tiendas en México, Georgia, Líbano, Argentina, Andorra, Paraguay, Turquía y República Dominicana.

La firma registró además un incremento del 3,5% en las ventas comparables sin efecto de tipo de cambio durante el último ejercicio fiscal, según apunta.

Por mercados, México lideró el crecimiento, con un aumento del 9,4%, seguido de Japón, donde las ventas aumentaron un 5,6%. En Europa, el alza fue del 1,1%, mientras que en el resto de los países con presencia el crecimiento alcanzó el 17,5%.

El director financiero de Adolfo Domínguez, Rubén Martín, indica que las ventas interanuales están creciendo en todos los trimestres y en todos los mercados.

"Hemos situado el margen sobre ventas en el 59% y el margen online en el 64%, ambos con crecimientos importantes y en la dirección que nos hemos marcado", expone.

La junta de accionistas también conoció los avances en la implantación de certificaciones de sostenibilidad como empresa 'B Corp'. Así, Adolfo Domínguez apuesta por el uso de lino europeo certificado y de algodón o piel de tenerías de fabricación responsable.

El estado de información no financiera presentado recoge un incremento de la sostenibilidad de las colecciones de 13 puntos porcentuales, pasando del 44% al 57% de certificaciones, de acuerdo con la información de la empresa.

APOYO DE LOS ACCIONISTAS

La junta general de accionistas se celebró en la sede central de Adolfo Domínguez en Ourense y los accionistas respaldaron "por amplia mayoría" la gestión y las cuentas del ejercicio 2025/26, según la nota.

La junta de accionistas también aprobó la renovación de la consejera dominical Valeria Domínguez y el estado de información no financiera de la compañía, que recoge los avances en materia de igualdad y sostenibilidad.