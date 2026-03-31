ADOS anima a donar sangre esta Semana Santa en sus unidades móviles, que estará en 33 ayuntamientos de Galicia

Imnagen de una unidad móvil de ADOS. - ADOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las unidades móviles de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) visitarán a lo largo de esta Semana Santa un total de más 30 ayuntamientos gallegos para facilitar el acceso a la donación a la ciudadanía.

En un comunicado, la Xunta ha reivindicado la importancia de mantener la participación en esta semana festiva para garantizar la estabilidad de las reservas de todos los grupos sanguíneos.

ADOS ha recordado que son necesarias más de 400 donaciones diarias para garantizar un apropiado abastecimiento de componentes sanguíneos en los hospitales gallegos.

Por ello, este martes sus unidades móviles estarán en Carballo, Carral, Melide, Sigüeiro (Oroso), Valdoviño, Burela, A Valenzá (Barbadás), Baiona, Sanxenxo y en el barrio de O Calvario de Vigo.

Por su parte, el miércoles 1 de abril estarán en Ares, Carballo, en el barrio de Monte Alto de A Coruña, Negreira, Ribeira, Verín, Cambados, Cangas do Morrazo, Lalín e O Porriño.

Además, el sábado 4 visitarán Carballo, Ribeira, Sada, Cambados, Lalín e O Porriño.