Agentes intervienen en una fiesta con nueve personas en un piso en Ferrol

Solo en esta ciudad se interpusieron en una semana más de 50 denuncias

A CORUÑA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Ferrol han interpuesto la pasada semana 50 denuncias por incumplimiento de la normativa covid, actuaciones entre las que estuvo la identificación de nueve personas, no convivientes, de 17 a 18 años, en un piso, según informa el consistorio.

De todas las denuncias, 18 fueron por no usar mascarilla, 15 debidas a reuniones de personas no convivientes y cinco por no respetar la distancia de seguridad mientra se fumaba, así como ocho por consumo de alcohol en la vía pública.

Una de las intervenciones, en las que participaron cuatro agentes, fue en la madrugada del jueves, en un piso de la calle Velázquez, donde se estaba celebrando una fiesta. Los agentes se dieron cuenta al oir gritos y música desde la calle, entorno a las tres menos cuarto de la madrugada.

Cuando los participantes en la misma se dieron cuenta de la presencia policial, apagaron las luces y la música, pero cuando los agentes llamaron a la puerta nadie les abrió. Finalmente, contactaron con la propietaria, que no estaba en la vivienda y que hizo varios requerimientos por teléfono a su hija --que abrió la puerta pasada media hora-- para que todos los que se encontraban en el interior se identificasen, ante la negativa a hacerlo de algunos.

CONTROLES EN OTROS MUNICIPIOS

Mientras, en Ames, según informa el consistorio, la Policía Local impuso 25 propuestas de sanción. De estas, 10 fueron en relación a la prevención del botellón y 14 por las reuniones de no convivientes entre la una y las seis de la mañana.

A su vez, en Lugo, en el marco de los controles policiales, se confeccionaron cinco actas-denuncia, cuatro de ellas por reuniones de no convivientes durante el horario de una de la madrugada a seis y una por no hacer uso de la mascarilla sin mantener la distancia de seguridad interpersonal.