Aitor Bouza promete como diputado del PSdeG tras la salida de Abalde para la Subdelegación del Gobierno de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario local del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, ha prometido este martes su cargo como diputado del PSdeG, tras la salida del exrector de la Universidade da Coruña (UDC) Julio Abalde, que dejó su escaño este mes para ponerse al frente de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

Tras un debate sobre el minuto de silencio por el genocidio en Gaza que pretende impulsar el PSdeG, y que defendió el propio José Ramón Gómez Besteiro, jefe de filas de los socialistas gallegos, Aitor Bouza, que llevaba una camiseta de 'Paremos el genocidio' con la bandera de Palestina, ha prometido su cargo y ha tomado posesión de su escaño.

Aitor Bouza Manso (Santiago de Compostela, 1991) es licenciado en Derecho por la USC. Completó su formación con un Máster en Consultoría, Márketing y Comunicación, así como con un Máster en Educación. Tiene diversos cursos de especialización en mediación civil y mercantil, protección de datos, ciberseguridad, derechos humanos y violencia machista.

En el campo político, es secretario local del PSdeG en Santiago de Compostela y secretario de Acción Territorial del Partido Socialista de Galicia. Anteriormente, fue secretario xeral de las Xuventudes Socialistas de Galicia, así como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de las Juventudes Socialistas de España.

También ha ocupado responsabilidades orgánicas en el ámbito provincial del PSdeG y, actualmente, desempeñaba labores como asesor técnico jurídico en el Parlamento de Galicia.