Alberto Pazos, sobre las autonómicas, defiende que el PP "cumple mandatos" y decide "pensando en el interés general"

Archivo - El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, en los pasillos de la Cámara. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha se ha referido a la fecha de las elecciones autonómicas al asegurar que el "Galicia siempre que fue gobernada por el PP cumple mandatos y toma decisiones pensando en el interés general de los gallegos".

Así lo ha asegurado este lunes en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia al ser preguntado por las declaraciones en las que la líder del BNG, Ana Pontón, instó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a convocar elecciones "cuanto antes".

Pazos ha sostenido que lo que diga pontón "tiene bastante poca importancia respecto de lo que decida el presidente", pero ha incidido en que con el PP se "cumplen mandatos" y se piensa en el "interés general". "Piensa el ladrón que todos son de su condición", ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que la última convocatoria electoral tuvo lugar después de que el Gobierno gallego dejase garantizados unos presupuestos para el siguiente ejercicio y aliviar cualquier cuestión relacionada con la incertidumbre y ha considerado que a Pontón se le hará el tiempo que queda de legislatura "tan largo como el que ya se lleva agotado".

EL PSOE, "PREPARADO"

Sobre este asunto, también en el Pazo do Hórreo, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha recordado que es una prerrogativa del presidente de la Xunta adelantar los comicios y que, si se produce, "dependerá única y exclusivamente de intereses partidistas".

"Un gobierno con mayoría absoluta que presume día sí y día también de tener presupuestos no debería contemplar esa posibilidad", ha dicho para sostener que, en cualquier caso, el PSdeG "está preparado para concurrir a cualquier cita, también a las autonómicas".

Por su parte, la líder del Bloque, Ana Pontón, ha respondido a Pazos al asegurar que "a quien se le está haciendo larga la legislatura es a los gallegos" que ve a un gobierno que no da soluciones a los problemas de la vivienda y deteriora a "pasos agigantados la sanidad pública".