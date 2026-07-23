Alberto Ramos vuelve a ganar el Premio Abrente de textos teatrales con la obra 'Por unanimidade'

Archivo - El escritor y periodista Alberto Ramos - SABELA IGLESIAS - Archivo

OURENSE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Alberto Ramos Ríos (Santiago de Compostela, 1986) ha ganado el 21º Premio Abrente de Textos Teatrais con la obra 'Por unanimidade'. El autor ya se llevó este galardón que convoca el Ayuntamiento de Ribadavia (Ourense) a través de la Mostra Internacional de Teatro (MIT) hace dos años, en su 19ª edición, con 'Os servizos prestados'.

Un jurado conformado por Lucía Aldao, Carlos Álvarez-Ossorio y María Ángeles Iglesias Lopardo ha decidido otorgar por mayoría el premio a Alberto Ramos. El galardón incluye 4.000 euros y la edición de la obra ganadora.

La decisión del jurado viene motivada "por ser un texto humorístico con personajes muy bien diseñados y un tono irónico inteligente, con un ritmo ágil en el que destaca la capacidad de construir a seis voces. El texto introduce cuestiones de actualidad y con una base de crítica política hacia el contexto cultural que ayuda, a través del humor, a reflexionar sobre la propia naturaleza de los premios y sus problemáticas, que además construye una situación extrapolable a otras reuniones o encuentros entre grupos de personas que precisan llegar a acuerdos desde posiciones diversas".

Este es el décimo premio literario que gana Ramos en los últimos años, tales como el García Barros --'Máscaras rotas para Sebastian Nell' (2014)--; el Vicente Risco de Creación Literaria en dos ocasiones -- por 'Todos os días' (2012) y 'A simetría das bestas' (2017)--; el Rafael Dieste --'Conxo, non restraint' (2023)-- o el Narrativa Breve Repsol --'Pirotecnia' (2024)--.

Desde la primera edición de 2006, el Premio Abrente ha tenido los siguientes premiados: Roberto Salgueiro, Antonio Yáñez Casal, Carlos Losada, Manuel Lourenzo, Vanesa Sotelo, Fran Godón, Fernando Epelde, Esther Carrodeguas, Ernesto Is y Xandra Táboas, Roi Vidal, Avelina Pérez, José Luis Baños de Cos, Marcos Abalde, Ernesto Is, Ana Abad de Larriva, Nerea Brey, el propio Alberto Ramos e Isa Fernández.

PREMIO DE HONOR DE LA MIT PARA PAULA CARBALLEIRA

Por su parte, la Mostra de Ribadavia otorga el Premio de Honra Roberto Vidal Bolaño de esta edición a Paula Carballeira, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su "valiosa contribución a la escena gallega".

Escritora, actriz, directora teatral, dramaturga y narradora oral, Paula Carballeira se dedica profesionalmente a las artes escénicas desde 1994.

Es autora de numerosos libros de teatro, narrativa, poesía y ensayo, traducidos a varios idiomas. Forma parte de la compañía Berrobambán desde 1996. Ha recibido galardones como el Premio Nacional de Literatura Dramática 2023; Premio Follas Novas en la categoría de Teatro en 2023 y 2024; Premio Laudamuco de Textos Teatrais en 2022; Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil en 2006, 2011 y 2018; así como el Premio María Casares 2025 en la categoría de Adaptación de texto dramático, entre otros.