El alcalde acusa a Candia de "asaltar el ayuntamiento para blindar las elecciones", pero avisa:"El PSOE volverá a ganar"

El actual alcalde socialista, Miguel Fernández (C), ofrece declaraciones a los medios con motivo del registro de la moción de censura por parte del PP y una edil tránsfuga, a 22 de abril de 2026, en Lugo, Galicia (España). Los 12 concejales del PP de Lugo - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, ha acusado a la presidenta del PP de Lugo y portavoz popular en la ciudad, Elena Candia, de "asaltar el ayuntamiento para blindar las elecciones", pero ha avisado de que "el PSOE volverá a ganar" los comicios municipales.

Así lo ha trasladado en una comparecencia pública a las puertas del Consistorio y en la que ha estado arropado por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, y la subdelegada del Gobierno Olimpia López, junto a numerosos alcaldes, concejales y diputados socialistas, así como todos los miembros de la Corporación Municipal.

En la rueda de prensa celebrada después de que Elena Candia ofreciese una rueda de prensa conjunta con la edil tránsfuga, la exsocialsita María Reigosa, el alcalde ha calificado la iniciativa de los populares de "felonía" y de acción "injusta para la imagen de la ciudad".

Asimismo, Miguel Fernández ha asegurado que nada va a cambiar Elena Candia en un año ya que su único objetivo es "asaltar el ayuntamiento para brindar las elecciones" pero ha avisado de que "los vecinos están molestos" y "no perdonarán esta traición".

"Ha utilizado tres muertes y una tránsfuga para asaltar la Alcaldía de Lugo en su carrera personal dentro de la política", ha subrayado Fernández, que también ha añadido que "no le importa Lugo, su afán es ser presidenta de la Diputación".

Además, ha asegurado que las encuestas de intención de voto para el año próximo señalan una subida de los socialistas y una pérdida del PP, por lo que cree que esta es la única manera de alcanzar el Gobierno local para la oposición. "Encontró a alguien manipulable que se dejó comprar", ha añadido

El alcalde también ha considerado que, en los próximos años, Elena Candia se dedicará a "embarrar, judicializar y comprar voluntades con medios propios del ayuntamiento para su propio beneficio", acusándola de atemorizar a la gente.

Todo ello en una intervención en la que Miguel Fernández ha subrayado que el "ayuntamiento funciona, los proyectos salen, el trabajo se hace y el equipo está cohesionado".

Por último, ha deslizado la idea de que la ruptura de relaciones con María Reigosa fue debido a "prebendas, peticiones y cargos" de los que habló y que no podía cumplir. "Hice todo lo humanamente posible para integrarla en el equipo pero no fue posible", ha concluido.