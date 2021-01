El alcalde de As Pontes ve "lleno de falsedades" el informe de Endesa y dice que la decisión "no les coge por sorpresa"

Concentración de trabajadores de auxiliares de la térmica de As Pontes.

Concentración de trabajadores de auxiliares de la térmica de As Pontes. - EUROPA PRESS - Archivo

FERROL, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), Valentín González Formoso (PSOE), ha asegurado que la intención de Endesa de cerrar la central térmica de esta localidad "no" les coge por sorpresa" y acusa a la empresa, cuyo informe ve "lleno de falsedades", de "no querer realizar unas pruebas que al final tuvo que hacer por la presión del Gobierno central, de la Xunta, del Ayuntamiento y de la ciudadanía".

"Durante un año hemos percibido multitud de señales por parte de la empresa de que nos estaba tratando de tomar el pelo", ha afirmado González Formoso, que sostiene que "no quería dejar llegar a un porción importante de sustitución del carbón por biocombustibles, además del traslado del personal a otros centros de trabajo antes de saber si la central era viable o no". "Con lo cual todo esto no nos coge por sorpresa", incide.

El regidor socialista, que entiende que una "empresa privada tome sus decisiones" aunque "no las comparta", ha criticado que intente "engañar a la sociedad a la que tanto debe". "No es necesario engañar a la sociedad con un informe lleno de falsedades que lo único hace es enfadar a todas las administraciones y a la propia sociedad, que percibe desde hace tiempo que el compromiso de Endesa con As Pontes y con Galicia se resume a un futuro plan eólico de cientos parques que estarán en las proximidades del lugar en donde está haciendo tanto daño", ha sostenido.

ESTRATEGIA ENERGÉTICA

A preguntas de los medios sobre si España está preparada para poder suplir la falta de centrales térmicas en momentos de máxima demanda energética, González Formoso ha trasladado que "la estrategia energética de este país necesita un baño de realidad".

Según ha indicado, el temporal Filomena ha demostrado que las centrales de carbón son necesarias y que lo van a seguir siendo una vez que se pueda acometer su transformación, con biocombustibles, haciéndolas sustentables ambientalmente.

En esta línea, señala también que la dependencia del gas exterior, de Rusia, Argelia o los países árabes hace a España "un país más dependiente", "más débil y muy atrevido en sus decisiones energéticas". "Conlleva que pueda ocurrir un apagón perfectamente y que será cuando nos acordemos de estas centrales estables, muy garantistas y que tanto llevan aportado al sistema eléctrico nacional", ha sentenciado.

PP LOCAL

En un comunicado remitido a los medios, el portavoz del PP de As Pontes, Javier Acosta, ha rechazado la "decisión unilateral" de Endesa de cerrar la planta y "dejar tirados a cientos de trabajadores y de familias que viven alrededor de la actividad que genera la planta".

Los populares censuran que la compañía adopte esta postura sin explotar otro tipo de alternativas y sin tener en cuenta, ha dicho Acosta, al resto de integrantes que forman parte de la mesa de trabajo que busca desde hace meses soluciones para la complicada situación industiral que vive la comarca.

"Estamos ante una situación intolerable. No se puede consentir que después de décadas en las que la empresa se aprovechó de todos los trabajadores que aportaron su granito de arena, ahora los deje tirados sin ningún tipo de alternativa", sostiene.

EMPRESARIOS DE FERROL

Por otra parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, Cristóbal Dobarro, califica el anunciado cierre de la planta de Endesa en As Pontes como "un hito más en la desindustrialización de la comarca", una situación que lamenta, aunque reconoce que no resulta una sorpresa.

Dobarro insiste en que el Gobierno central debería haber planificado de otro modo la transición ecológica a medio plazo, de forma que las empresas de la comarca, que están sufriendo un duro golpe, pudieran adaptarse a la nueva realidad.

En este sentido, ha recordado que Endesa fue instalada en As Pontes por el Estado y que por tanto el Estado "no puede dejar desasistida a toda la población de esta zona".

Desde "el respeto a las decisiones empresariales de Endesa", el presidente de COFER ha expresado su deseo de que la compañía siga apostando por Ferrol, Eume y Ortegal y ha puesto a la Confederación a su disposición para colaborar en la búsqueda de iniciativas para que continúe e incluso intensifique su presencia en las comarcas.