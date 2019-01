El alcalde de Cerceda (A Coruña) presentará este martes su dimisión como diputado provincial

Publicado 14/01/2019 14:29:45 CET

Lo hace tras su condena por prevaricación y fraude y después de darse de baja en el PSOE al ser imputado

A CORUÑA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cerceda (A Coruña), José Luis García Liñares, presentará este martes su dimisión como diputado en la institución provincial coruñesa, lo que supondrá también su cese en las funciones que tenía al frente del área de Deportes, aunque seguirá en la Alcaldía, según ha confirmado a Europa Press.

Lo ha hecho tras ofrecer una comparecencia informativa en la que ha vuelto a defender su "inocencia" y a rechazar ser autor de los delitos por los que el Juzgado de lo Penal número dos de A Coruña lo condenó.

En concreto, se le impuso una pena de un año y medio de prisión y un total de 16 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación y coautor de otro delito de fraude a la administración.

La condena tiene su origen en las irregularidades denunciadas en su momento por el PP sobre el procedimiento seguido para la adjudicación y contratación de las lagunas del parque botánico de O Acevedo y para unas obras de drenaje para evitar que el agua inundara una senda.

En el fallo se considera probado que hubo una adjudicación de las obras, por un proyecto que se encargó desde el ayuntamiento en 2011 y que fue inaugurado en 2015, "de forma irregular y arbitraria, sin seguir el procedimiento legal".

Por estos hechos, también fue condenado el arquitecto municipal, Antonio José Varela Mallo, como cooperador necesario de un delito de prevaricación, coautor de un delito de fraude a la administración y autor de otro de falsedad de certificado. En su caso, con una condena de un año y seis meses de prisión, 12 años de inhabilitación y un año y tres meses de suspensión en su cargo.

NIEGA UNA ACTUACIÓN "ARBITRARIA"

García Liñares --alcalde de Cerceda desde 1995 y que, tras su imputación, se dijo de baja en el PSOE, partido por el que concurrió a las elecciones municipales y por el que nombrado diputado provincial-- ha manifestado acatar el fallo, pero no compartirlo.

Así, ha apelado a la existencia de dos actas notariales que, según ha explicado, confirman que "sí hay el drenaje", negando que esta obra no se ejecutase. En cuanto al delito de prevaricación, ha rechazado que el método de la adjudicación de la obra fuese "arbitrario". No obstante, sí ha admitido "un error", pero, según ha expuesto, "imputable al secretario y a Intervención".

"Yo sigo lo que me dicen", ha manifestado argumentando que el secretario municipal no le comunicó entonces que los pasos que se dieron entonces no fuesen los correctos y que así lo expuso en el juicio, según Liñares.

Con todo, el alcalde de Cerceda ha manifestado que presentará su dimisión como diputado provincial en el organismo coruñés, aunque ha rechazado que haya tomado esta decisión tras hablar con su presidente y secretario provincial del PSOE en A Coruña, Valentín González Formoso.

"Hemos hablado de muchas cosas, pero no me pidió la dimisión" ha expuesto. De esta renuncia, ha desvinculado la posibilidad de que se extienda a la Alcaldía. "Seguiré en el cargo, no me siento culpable", ha añadido. Además, ha manifestado que no lo hará para no afectar al gobierno municipal.

FORMOSO DESTACA SU GESTIÓN

Casi a la misma hora en la que Liñares comunicaba su decisión, González Formoso ha trasladado su confianza en que éste mostrase "su altura de miras". "Su sentido de responsabilidad en las instituciones", ha subrayado en declaraciones a los periodistas.

Preguntado por las exigencias a este respecto de la ley electoral, ha dicho que la Diputación "está en el cumplimiento de la legalidad". Con todo, ha insistido en que, al margen de ello, está "la altura de miras en la gestión pública y espero que el propio García Liñares sea quien la demuestre".

De él, ha dicho también que ha hecho una "magnífica labor" en la institución provincial. Como alcalde, ha indicado que es "una referencia de gestión durante estos años" y, por ello, ha confiado en que quede "esclarecida" en un recurso su actuación en el caso por el que ha sido condenado en primera instancia.

Sobre el citado recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña, García Liñares ha manifestado que está a la espera de que se le facilite la grabación del juicio para presentarlo.