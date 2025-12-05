El alcalde de Lugo y la concejala María Reigosa niegan una "crisis interna" y llevarán juntos Medio Rural

LUGO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, y la concejala María Reigosa comparecieron este viernes en el Ayuntamiento para aclarar la situación creada tras la salida de Reigosa de la dirección formal del área de Medio Rural, dejando al margen, según remarcaron, cualquier lectura de "crisis interna" en el PSOE.

Ambos coincidieron en que las informaciones difundidas desde este jueves "no responden exactamente a la realidad" y ofrecen "un dramatismo" que no se corresponde con la situación, anunciando que llevarán conjuntamente a partir de ahora el área de Medio Rural.

Fernández explicó que, cuando Reigosa se incorporó al Gobierno local en octubre, la idea era pactar en su puesto de trabajo un reparto de dedicaciones con las labores municipales. Ese acuerdo, sin embargo, nunca llegó a materializarse.

Recordó que el objetivo prioritario para el Concello ahora es reforzar el área de Personal, dirigida en exclusiva por Ana González Abelleira, lo que motivó que Medio Rural se transfiriera inicialmente a Reigosa, ingeniera de formación y "la persona idónea" pese a contar con "una limitación de tiempo".

Como esa dedicación en exclusiva para María Reigosa no se pudo completar, acordaron que el alcalde asumirá la parte administrativa de Medio Rural y trabajará codo con codo con Reigosa en las visitas y tareas de campo, siempre que su agenda se lo permita.

"Estaba capacitada y quería hacer un gran trabajo. Es una pena no poder dedicarle al rural todo el tiempo que necesita", lamentó Fernández, quien defendió la continuidad de la edila en el Gobierno local y aseguró que no contempla sustituirla por otra persona.

María Reigosa, visiblemente emocionada, subrayó que su decisión responde únicamente a criterios profesionales. "Acepté el reto del Concello con mucha ilusión, pero Medio Rural requiere una dedicación de mucho tiempo.

En mi puesto me exigen dedicación total y, por ética profesional, no podía asumir el riesgo y hacer una mala labor", señaló. Reiteró que seguirá formando parte del grupo socialista, participando en los actos oficiales según sus obligaciones laborales, y que su intención es "seguir aportando experiencia" sin la presión de tener que sacar adelante un área tan exigente.

Tanto el alcalde como la concejala insistieron en que la colaboración será constante y que el trabajo en Medio Rural no se resentirá. Lejos de un distanciamiento, regidor y edila insistieron en que esta fórmula conjunta permitirá mantener el impulso del área rural al tiempo que se garantiza la compatibilidad laboral de Reigosa y la estabilidad interna del equipo de gobierno.

CUARTA RESPONSABLE DE MEDIO RURAL

El Partido Popular, por medio de su portavoz, Elena Candia, definió esta situación como una muestra de un Gobierno "errático" y de "los problemas internos" del partido.

"El problema es que toda esta situación afecta a la acción de gobierno, y ahí tenemos que pedir que se priorice el trabajo y se frene este desgobierno", añadió Candia, haciendo referencia a que esta área contó en una misma legislatura con cuatro responsables.