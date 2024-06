La alcaldesa de Cambre se someterá a una cuestión de confianza para salvar los presupuestos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cambre, María Pan Lesta, ha anunciado este sábado que planteará una cuestión de confianza para "salvar" lo presupuestos municipales de 2024, rechazados por los votos de PP, PSOE y BNG en lo que ha considerado que fue una "moción de censura encubierta".

El voto de estos tres partidos impidió también la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones y la propuesta íntegra de suplemento de crédito y crédito extraordinario, puntos que la primera edil definió como "esenciales para estabilizar" el Ayuntamiento.

"Quien tiene le valor para tumbar cuestiones tan importantes, tiene que tenerlo también para presentar una alternativa de Gobierno. O permiten hacerlo, o tendrán que hacerlo ellos", ha dicho la regidora.

La alcaldesa ha expresado su sorpresa por que estas formaciones "soliciten la regularización de los contratos en precario y, a la vez, voten en contra del presupuesto municipal, en el que se recoge, precisamente, el crédito necesario para licitar estas prestaciones".

En la misma línea, ha mencionado las subvenciones al tejido asociativo. En el pleno del jueves se aprovó el pago de las ayudas pendientes a entidades correspondientes a otras anualidades, pero "ahora no salen adelante las ayudas del 2024 ya que no solo no aprobaron el presupuesto donde se incluían, si no que tampoco apoyaron el Plan Estratégico de Subvenciones".

La regidora ha lamentado que los representantes de estos tres partidos "prioricen el interés político por encima del general" y que "estén frenando la estabilidad del Ayuntamiento". "Cambre no puede perder más tiempo por los intereses particuolares de unos concejales alejados de la realidad vecinal", ha dicho María Pan.

Teniendo en cuenta "la importancia de que el presupuesto salga adelante", la alcaldesa ha avanzado que el lunes registrará una cuestión de confianza. En este caso, se entenderá otorgada la confianza y aprobado el presupuesto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a la Alcaldía o si esta moción no prospera.