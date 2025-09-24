La alcaldesa de A Coruña denuncia el "retraso intolerable" en las obras del Chuac y urge a la Xunta información

A CORUÑA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha denunciado el "retraso intolerable" en las obras de ampliación del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) y ha demandado de nuevo a la Xunta información.

"La que tenemos es que no marcha, si eso es suficiente", se ha preguntado al ser cuestionada por los periodistas en relación a este tema y tras las declaraciones del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en las que consideró que están cogiendo "buen rumbo".

"No pido que cumplan los plazos, que ya sabemos que no los van a cumplir, lo que pedimos es que por lo menos no nos tomen el pelo", ha sentenciado la regidora para quien las manifestaciones del titular de Sanidade son "una tomadura de pelo".

Por ello, ha asegurado que enviaron una carta la semana pasada a la Xunta solicitando la convocatoria de la comisión correspondiente en la que, a su juicio, tiene que estar "la conselleira de Infraestruturas, que es la que tiene que dar cuenta de los plazos de ejecución".

Del conselleiro de Sanidade, ha manifestado mientras que "cada vez que abre la boca sube el pan, entre la facultad de medicina y lo del Chuac, por favor", ha asegurado para rechazar que el consistorio tenga "suficiente información". "La información es la que tienen los médicos, los usuarios y los ciudadanos, que esto no va", ha apostillado.

VTC

Mientras, sobre el servicio de VTC, ha reprochado a la Xunta que decida "autorizar una actividad a diferentes empresas" pero "deje la patata caliente a los ayuntamientos". "No existiendo antes de esta autorización esta actividad en los ayuntamientos no había una regulación específica para prestación de este servicio".

"Por lo tanto, nosotros acabamos de aprobar esa ordenanza de movilidad y haremos una ordenanza específica para ver cómo se regula la prestación de estos servicios, noo hay en este momento una normativa a nivel municipal y en todo caso si hay denuncias habrá que tramitarlas", ha sentenciado al ser preguntado por ello.