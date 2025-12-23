La alcaldesa de A Coruña, sobre las denuncias de acoso laboral: "No voy a contribuir a la máquina del fango"

Archivo - La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha manifestado, tras reiterar el PP la exigencia de su dimisión después de trascender una supuesta tercera denuncia de acoso laboral contra ella, que si los populares entienden que existe algún delito "saben a dónde tienen que ir, que es al juzgado".

"No voy a contribuir a la máquina del fango que han puesto a funcionar", ha aseverado para reiterar, en línea con lo trasladado el lunes desde el gobierno local, que no tienen "constancia de ninguna denuncia", después de que las anteriores correspondiesen a dos exediles socialistas, que la habrían formalizado a través del canal interno del partido.

A preguntas de los periodistas, tras informar de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno, ha recalcado que ella está centrada "en dar respuesta" a las cuestiones que, ha dicho, preocupan a la ciudadanía.

"Estoy muy tranquila", ha apostillado para recordar que la palabra acoso procede del latín del término que significaba "perseguir sin tregua ni reposo a una presa".

"El PP lo ha convertido en eso", ha sentenciado para asegurar que "en lugar de hacer política, que es lo que esperan los ciudadanos y en lugar de debatir sobre inversiones, dedican el tiempo, con el dinero de todos los contribuyentes, en vez de a trabajar por la ciudad al acoso sistemático del rival político".

"A la deshumanización y la descalificación permanente", ha insistido para sostener que no será ella "quien les ayude en esta forma de hacer política lamentable".