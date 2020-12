La alcaldesa de A Coruña lamenta que las críticas de la dirección del PSdeG saliesen "de la esfera interna"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha lamentado que las críticas de la dirección del PSdeG hacia el grupo socialista en el consistorio herculino abandonasen la "esfera interna" de la organización y se exteriorizasen en público.

Así se ha pronunciado en una entrevista en la Cadena Ser este domingo, en la que ha sido cuestionada sobre las dudas expresadas por el vicesecretario xeral de los socialistas gallegos, Pablo Arangüena, sobre el cumplimiento de la mayoría de los ediles del PSdeG en A Coruña (incluida la regidora) con las obligaciones económicas con el partido.

"No hablo de cuestiones internas por dos cuestiones: por responsabilidad con el PSOE y por respeto a mis compañeros", ha señalado Rey, que cree que esas cuestiones deben darse "en la esfera interna" del partido y no fuera.

Así, ha dicho que se encuentra centrada en su cargo al frente del gobierno herculino y ha evitado pronunciarse sobre si cree necesario cambios en la dirección del PSdeG que encabeza en estos momentos Gonzalo Caballero.

En este sentido, ha manifestado que le "preocupa" lo que "le pase" al partido en el que milita, pero considera que "este tipo de reflexiones" deben ceñirse al ámbito interno.

"FEIJÓO SE OLVIDA DE A CORUÑA"

También se ha referido a los presupuestos de la Xunta para 2021 que, según la alcaldesa, "se olvidan" de A Coruña y se limitan a "política de escaparate y de anuncios" en lo tocante a inversiones y actuaciones en la ciudad herculina.

Rey ha defendido que mantiene una posición de "lealtad institucional" con el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, pero ha censurado que la Xunta dedique "el 0,6% de todas las inversiones" a la segunda ciudad más poblada de la comunidad.

"No se trata de lealtad institucional, se trata de que se han olvidado de la ciudad de A Coruña. Está muy bien hacer anuncios, pero si no van acompañados de una partida concreta en los presupuestos, los anuncios no valen de nada", ha incidido la regidora.