La alcaldesa socialista de Parada do Sil (Ourense), Yolanda Jácome, ficha por el PP

Publicado 26/02/2019 14:25:09 CET

Asegura que la agrupación socialista decidió "no contar" con ella y la formación popular le ofreció unirse a su proyecto

OURENSE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa socialista del Ayuntamiento de Parada do Sil (Ourense), Yolanda Jácome, ha anunciado en la mañana de este martes su incorporación para las elecciones municipales del mes de mayo al proyecto del Partido Popular, formación que, según ha asegurado, le ofreció unirse a sus filas para los comicios.

Jácome ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que el motivo que la ha llevado a abandonar el PSdeG fue la falta de apoyo de la agrupación socialista, que decidió "no contar" con ella porque "entendía que no atendía a los vecinos", por lo que, tras "pensar, valorar y volver a pensar", ha tomado la decisión de sumarse al PP.

Con todo, la regidora de Parada do Sil ha reconocido que, a pesar de no hacerlo "públicamente", compañeros del PSdeG la van a "apoyar", y ha avanzado que, aunque es consciente de que algunos votantes de la formación socialista no van a volver a entregarle el voto, su objetivo es volver a ser la alcaldesa del municipio ourensano.

AYUDA DE INSTITUCIONES

Jácome ha defendido que su paso a la formación popular se debe a que "las instituciones son del PP", circunstancia que le permitirá "tener mucho más apoyo en cuanto a inversiones", y ha apuntado que ir en una candidatura independiente significaría "no hacer la misma fuerza que en un partido consolidado como el PP".

A su vez, ha dejado claro que, durante los meses que restan para la llamada a las urnas, continuará "trabajando como hasta ahora", y ha advertido que "en el Ayuntamiento, no se ha paralizado nada desde que se conoce la noticia" del cambio de formación del PSdeG al Partido Popular.

El presidente del Partido Popular de Ourense, Manuel Baltar, ha valorado la llegada de Yolanda Jácome como una "magnífica noticia" por su "experiencia" como alcaldesa del municipio y por su "compromiso" con el ayuntamiento, ya que "contribuye a que sea dinámico", así como por su "claridad de ideas".