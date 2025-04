Alfonso Rueda lamenta la muerte del Papa: "Más allá de creencias religiosas, suscitaba aprecio y no dejaba indiferente"

El presidente de la Xunta avanza que tratarán de que el próximo Pontífice visite Galicia en el Xacobeo de 2027

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha lamentado el fallecimiento del Papa Francisco I este lunes, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta. "Por encima de creencias religiosas, es una figura que suscitaba un aprecio general, no dejaba indiferente a casi nadie", ha asegurado.

Rueda considera que la noticia de la muerte del Sumo Pontífice deja en la mayoría de la sociedad gallega "un gran pesar", así como que no pudiera visitar Santiago de Compostela "por motivos de salud".

La intención del Gobierno gallego, ha avanzado, es intentar una visita con el nuevo Papa que resulte elegido a lo que, "a día de hoy, se ha convertido en el gran centro de peregrinación de la cristiandad, que trasciende incluso a la religión católica".

"Creo que la presencia y el respaldo de la visita del Papa en Santiago será fundamental", ha aseverado, tras lo que ha señalado que la sociedad gallega "celebrará muchísimo" si el siguiente Pontífice puede estar en Galicia en 2027.

Volviendo al Papa Francisco, Rueda ha destacado además su origen argentino, "con las conexiones que tiene Galicia con ese país, lo que establecía unos vínculos todavía más estrechos". "Por lo tanto, lo echaremos mucho de menos", ha comentado.

El líder del Ejecutivo autonómico también ha reivindicado el papel del Papa en su defensa de la solidaridad y la acogida como cabeza de la Iglesia católica, "lo mismo" que ha intentado la Xunta, ha apuntado, respecto a la acogida de menores migrantes.

"No me habrán escuchado, ni a mí ni a nadie de mi Gobierno, decir otra cosa que no sea que Galicia tiene que ser una tierra acogedora", ha remarcado.