Allegue invita por carta a Pontón a visitar las viviendas públicas que la Xunta construye en Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha remitido una carta a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la que la que invita a visitar la promoción de vivienda pública de Valdecorvos, en Pontevedra.

Todo ello, después de que en la sesión de control de este miércoles en el Parlamento de Galicia, Pontón se reafirmase en que las 4.000 viviendas comprometidas por el presidente gallego "no van a estar construidas en 2028", por lo que le ha instado a dejar de lado lo que considera "un bulo".

Ahora, la conselleira de Vivenda, para "ayudar" a Pontón a "vencer el escepticismo", ha fechado la visita con la portavoz nacional del BNG para el próximo 18 de diciembre a las 16.30 horas.

"En caso de que, por el motivo que sea, no pueda acompañarnos el día 18 en Pontevedra, hay muchas otras obras de vivienda pública impulsada por la Xunta que podría visitar", ha apuntado la conselleira en la carta a la que ha tenido acceso Europa Press.

A renglón seguido, la titular autonómica de Vivenda se ha mostrado "encantada" de acompañar a Pontón a cualquiera de las otras localidades gallegas en las que el Ejecutivo gallego está realizado la construcción de estos inmuebles.

El objeto de la visita son las 74 viviendas públicas que la Xunta podrá a disposición de la ciudadanía en los próximos meses. La obra se realiza en una parcela de titularidad autonómica, pero cuenta con parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Pontevedra en las que ya está el proyecto en redacción para iniciar las obras próximamente.

Así las cosas, la conselleira también ha hecho referencia a las "diferencias políticas" que, cuando se trata de incrementar la oferta de vivienda para que los gallegos puedan acceder a ella a precios asequibles, deberían pasar "a un segundo plano". "Tristemente, no ocurre así en todos los Ayuntamientos de Galicia en los que gobierna el BNG", ha lamentado Allegue.

La Xunta ha recordado que, el próximo año, estarán en marcha las 4.000 viviendas comprometidas para 2028. Un hecho que "incrementará mucho" las posibilidades de que Pontón pueda "verlas personalmente en el que resta de legislatura" y "multiplicará por dos" las posibilidades de que los gallegos de acceder a una vivienda.

"La Xunta trabaja para paliar las dificultades que sufre la gente para acceder a una vivienda, tanto con más vivienda pública como con 20.000 hogares protegidos más y con diversas reformas que reducen la burocracia y agilizan los trámites para construir. Porque la escalada de los precios de la vivienda no se resuelve con dogmas: se resuelve con más vivienda", ha zanjado la Xunta en la misiva.

SESIÓN DE CONTROL

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó este miércoles en la sesión de control del Parlamento un incremento de las ayudas para que ayuntamientos medianos y pequeños rehabiliten inmuebles de titularidad municipal en desuso y los transformen en viviendas públicas para alquilar.

Ante esto, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó con dureza las políticas de vivienda autonómicas e instó a Rueda a que "deje de engañar a la gente y de jugar con sus ilusiones con el anuncio fraude de 4.000 nuevas viviendas públicas en 2028".

"Es un bulo", sentenció la nacionalista, quien reivindicó las "alternativas" del BNG y propuso un plan de compra masiva de vivienda para alquiler en una Galicia "con 90.000 pisos vacíos en las ciudades y con fondos del Estado para tal fin".