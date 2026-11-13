Almeida arranca la campaña en modo "madrigallego": "Si uno tiene que salir de Madrid, que sea a Galicia"

1133694.1.260.149.20261113182658 Almeida, durante la visita. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

En modo "madrigallego". Así ha arrancado la campaña el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida, quien ha protagonizado un 'tour' intenso en el día uno del último tramo de la carrera hacia las urnas por la comunidad, que ha iniciado con un paseo electoral por el centro de A Coruña y una visita al mercado de la Praza de Lugo.

Fan declarado de Galicia y habitual del Camino de Santiago, Almeida ha reivindicado su condición de "madrigallego", como le gusta autodenominarse, y ha aderezado la definición con un par de proclamas encadenadas: "Algunos de los pasajes de mi vida en los que he sido más feliz han pasado aquí y, para mí, venir a Galicia siempre es una oportunidad de disfrutar. Si uno tiene que salir de Madrid, que sea a Galicia, sin ninguna duda".

Lo ha admitido flanqueado por la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; y por el líder del PP local, Miguel Lorenzo, quien lo ha erigido en "referente" y ha destacado que habían llegado un poco tarde a la cita con los medios, previa a la visita al mercado, porque distintos vecinos de la ciudad les paraban para hacerse fotos con Almeida.

Presente estaba el presidente provincial del PP coruñés, Diego Calvo; y otros cargos del partido en A Coruña y candidatos en las listas populares a las Cortes. Especialmente activa en el reparto de propaganda y en conversar con unos y otros por la calle, Tristana Moraleja.

Ante los periodistas, Almeida ha augurado que la campaña será "apasionante". "Vamos a conseguir ese cambio necesario de la mano del único candidato que de verdad tiene una idea de lo que necesita España y la capacidad para llevarlo a cabo, que es Alberto Núñez Feijóo", ha reivindicado, antes de recordar que los gallegos son conocedores de la "capacidad de gestión" del líder de Os Peares.

"¿QUIÉN VIENE? ¿RICHARD GERE?"

Tras la cita con los medios, el guión del paseo electoral continuó con la visita al mercado, donde Almeida protagonizó fotos y animadas conversaciones con los placeros y placeras. Con especial atención al marisco, pudo observar el importante tamaño de las cigalas y percebes, e incluso comprobó el peso de una centolla con sus propias manos.

Algunos placeros y compradores del mercado le saludaron contentos con la visita. Hubo quejas del Gobierno socialista y comentarios del propio alcalde sobre el trabajo en el mercado, "duro, pero agradecido". Y mucha expectación y curiosidad ante la presencia de las cámaras: "¿Quién viene? ¿Richard Gere?", preguntaba una vendedora.

"QUE SE VAYA A MERCAMADRID A TOMAR POR CULO"

Y como por muy "madrigallego" que se sienta un madrileño siempre hay en la tierra quien lo ve un 'fodechinchos', así que, en medio de los fans, a Almeida le salió una detractora, también vendedora en la plaza coruñesa.

"¡Qué se largue! ¡Yo no les voto! ¡Qué se vaya a Mercamadrid a tomar por culo!", exclamó, visiblemente indignada, mientras una simpatizante le amonestaba por el comentario mientras se quejaba: "¡Es lo que tiene ser una intolerante!"

Concluido el paseo y la sesión de fotos coruñesas, Almeida continuó la ruta gallega. Le esperaban Ordes y Santiago, en la misma provincia, antes del broche de esta primera jornada de campaña: el mitin en A Estrada (Pontevedra) con el líder del PP gallego, Alfonso Rueda.