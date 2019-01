Almuiña apunta que Galicia rebajó 5 días en 2018 la espera quirúrgica

Publicado 11/01/2019 13:25:21 CET

El proceso de creación de un "nuevo modelo" de Atención Primaria incorporará en "próximos días" a pediatras, matronas y personal de PAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha avanzado este viernes que Galicia cerró el año 2018 con una espera quirúrgica media de 61,6 días, la "cifra más baja de la historia", que supone cinco jornadas menos que la registrada al cierre del año anterior, algo que ha atribuido a la "suma de esfuerzos" de todos los profesionales del sistema.

Así lo ha apuntado durante su intervención en la sesión de este viernes de la Comisión de investigación parlamentaria sobre los efectos de los recortes en la sanidad gallega, donde ha asegurado, además, que en Galicia "no hubo limitación a tratamientos nuevos" y que la prescripción farmacéutica ha tenido en la Comunidad una "accesibilidad total" por parte de los pacientes, en particular para los enfermos de hepatitis C, por cuyos fármacos "siempre se apostó".

En su comparecencia, en la que ha asegurado que la sanidad pública gallega actual es "la mejor dotada de la historia, Almuiña ha mostrado, no obstante, su "preocupación" por la necesidad de modificar el modelo de atención primaria, que debe afrontar "nuevos roles" y mejorar su integración con el nivel de hospitalaria, poniendo en valor la "línea roja" de la "accesibilidad inmediata" a primaria.

En este marco, ha defendido el proceso iniciado desde la Consellería junto con los profesionales de distintos ámbitos del sistema para, a través de varios grupos de trabajo que ya han empezado su actividad, realizar propuestas para crear un "nuevo modelo" de Atención Primaria.

A este proceso, en el que también se pide la opinión de los usuarios, se incorporarán "en los próximos días" profesionales de los PAC, pediatras de Atención Primaria y matronas, ha dicho el conselleiro.