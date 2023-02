Álvarez (UGT) afea a la CIG oponerse a la reforma laboral y de las pensiones y le pide "reconocer" el paso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado "antisistema" a la patronal española y le ha pedido "que vuelva a la mesa" tras su plante en las negociaciones sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

En declaraciones a los periodistas en un acto en Santiago, donde también se encuentra este viernes el representante de los empresarios, Antonio Garamendi, Álvarez ha afirmado que "la CEOE tendría que haber ido a la reunión a expresar sus opiniones".

"Estamos ante una patronal que se está convirtiendo en una patronal un poco antisistema, cosa absolutamente increíble, que eso sea lo representativo del empresariado español", ha criticado.

En este sentido, ha apuntado que "si hubiera ido a la reunión" las partes hubieran "conocido sus argumentos, a parte de los generales", y "seguramente que hubieran podido poner algunas de las reivindicaciones que luego se ha visto que ha sacado el Partido Popular encima de la mesa, matizando el apoyo inicial que habían dado a la subida del SMI".

A este respecto, ha subrayado que no están "de acuerdo" y que no van a aceptar "de ninguna de las maneras" que el aumento del salario mínimo no cotice a la Seguridad Social. "Es un absurdo, eso solo lo pueden decir aquellos que no quieren que suban las pensiones", ha aseverado.

Y es que, según ha remarcado, si se propone esto es "para que la Seguridad Social entre en un desequilibrio y a continuación se plantee otra vez una reforma del sistema".

En todo caso, Pepe Álvarez ha considerado que "es bueno que vuelva a la mesa" la CEOE y ha añadido que este mismo viernes él ha hablado con empresarios gallegos y cree "que el empresariado está por el acuerdo" y "por el entendimiento".

"Reitero la necesidad de que participen en las negociaciones porque creo que los acuerdos serán más equilibrados", ha resaltado el secretario general de UGT.

"AVANCES Y RETOS"

Previamente, Álvarez ha apuntado a "avances" como las pensiones y la reforma laboral de la que se cumplen tres años y "retos" como el de la negociación colectiva, con el objetivo de incrementar sueldos, bajo el lema de 'Salario o conflicto'.

"Ahí es donde vamos a poner las organizaciones sindicales toda la carne en el asador para conseguir desatascar los convenios que están atascados y necesitan que se pueda ir a una negociación que nos permita recuperar poder adquisitivo", ha destacado.

Al respecto de la reforma laboral, y también de las pensiones, ha pedido un "reconocimiento general incluso de aquellos que en su momento de forma absolutamente irresponsable estuvieron en contra", y ha citado expresamente a la central nacionalista CIG.

"Hoy nadie puede dudar de que el paso que se ha dado adelante ha sido extraordinariamente positivo para los trabajadores de nuestro país", ha dicho, para citar a continuación el SMI. "Conseguir los 1.080 euros es un dato muy positivo", ha señalado.