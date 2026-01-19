Álvaro Morte, Javier Cámara y Anna Castillo, defenderán este sábado en Pontevedra sus opciones de llevarse un Feroz

Archivo - El presentador de la gala La Dani durante la gala de entrega de los Premios Feroz 2025, en el Pazo da Cultura, a 25 de enero de 2025, en Pontevedra - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Actores y actrices como Álvaro Morte, Javier Cámara y Anna Castillo, entre otros, acudirán este sábado a Pontevedra, donde se celebra una nueva edición de los Premios Feroz.

La gala estraá presentada también por otro cuarteto de actores:

Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y el gallego Antonio Durán 'Morris'. Recibirán en el Pazo da Cultura a los protagonistas de las series y películas del año.

Por parte de 'Los domingos', 'Poquita fe' y 'Superestar', que lideran las nominaciones a los Feroz2026 (con 9, 6 y 6 respectivamente), acudirán buena parte de sus equipos artísticos y técnicos como Alauda Ruíz de Azúa, Patricia López Arnaiz, Nagore Aranburu, Blanca Soroa, Miguel Garcés y Juan Minujín; Raúl Cimas, Julia de Castro, María Jesús Hoyos, Juan Maidagán y Pepón Montero; e Ingrid García-Jonsson, Natalia de Molina, Secun de la Rosa, Rocío Ibáñez, Paula Púa, Nacho Vigalondo, Paco Bezerra, Javier Ambrossi, Javier Calvo y Yurena.

Representando a las otras películas con la mayoría de las candidaturas en cine ('Maspalomas' 7, 'Sirât' 7, 'Romería' 6, 'Sorda' 6 y 'La cena' 5) no faltarán a la cita Jose Ramon Soroiz, Kandido Uranga, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; Oliver Laxe y Esther García; Carla Simón y María Zamora; Álvaro Cervantes, Miriam Garlo, Elena Irrureta y Eva Libertad; y Elvira Mínguez, Asier Etxeandia y Manuel Gómez Pereira.

Álvaro Morte y Manolo Solo junto a los guionistas y productores Alberto Rodríguez, Rafa Cobos, Fran Araújo y José Manuel Lorenzo defenderán las opciones de premio de 'Anatomía de un instante' (5); Javier Cámara, Carla Quílez, David Lorente, Elena Trapé y Diego San José harán lo propio por 'Yakarta' (5); Candela Peña y Félix Sabroso por 'Furia' (3); y Ricardo Gómez, Carlos Bernardino y Paco Plaza por 'La suerte' (3).

De otras series y películas nominadas también han confirmado asistencia Maria de Medeiros ('Una quinta portuguesa'); Anna Castillo y Borja Cobeaga ('Su Majestad'); Leonor Watling y Carlos Scholz ('La vida breve'); Eduardo Casanova y María León ('Silencio'); Nora Navas, Cesc Gay y Eduard Sola ('Mi amiga Eva'); Betsy Túrnez y Leticia Dolera ('Pubertat'); Daniel Sánchez Arévalo, Judith Fernández y Fer Fraga ('Rondallas'); Ángela Cervantes y Gemma Blasco ('La furia'); Joaquín Núñez ('Los Tigres'); Iraia Elias ('Un fantasma en la batalla'); Hidrogenesse (música de 'Daniela Forever'); Guille Galván (Vetusta Morla, música de 'Madrid, Ext.'); y Albert Serra ('Tardes de soledad').

Además, también acudirá a recoger su premio Feroz de Honor la actriz Marta Fernández-Muro.

Entre los invitados, han confirmado su asistencia Alejandro Albarracín, Alfonso Bassabe, Boré Buika, Coria Castillo, María Castro, la pontevedresa Marta Costa (La promesa), Pepa Charro, María de Nati, Nadia de Santiago, Xoán Fórneas, Pol Hermoso, Carolina Iglesias, Silma López, Victoria Luengo, Stéphanie Magnin, Anna Marchessi, Mireia Oriol, Milena Smit, Raúl Tejón, Ana Garriga y Carmen Urbita (Las hijas de Felipe), entre otros creadores y artistas.

Todos ellos serán recibidos por María Guerra, presidenta de la AICE, y por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, entre otras personalidades.

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS SORDAS

Los Premios Feroz refuerzan su compromiso con la accesibilidad para personas sordas y la gala contará con intérpretes de lengua de signos, tanto en el escenario como en la retransmisión de RTVE.

Bob Pop volverá a comentar la ceremonia en directo para los espectadores de La 2 y RTVE Play, como complemento al guión de Javier Durán y Diego Soto.

La alfombra roja, que comenzará en una carpa gigante en el exterior del Pazo, se podrá seguir en directo por el canal oficial de los Feroz en YouTube a partir de las 18:30, en un programa especial presentado por David Martos y Mariona Borrull.