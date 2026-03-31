(AM) Elena Espinosa, viceportavoz del PSdeG en la Cámara gallega, presentará su renuncia como diputada autonómica

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, en el Parlamento de Galicia - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La política viguesa Elena Espinosa, viceportavoz del PSdeG en la Cámara gallega, presentará este miércoles su renuncia como diputada autonómica, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Elena Espinosa, que fue ministra de Agricultura y actualmente es tercera teniente de Alcaldía en Vigo, encabezó en las pasadas elecciones autonómicas de 2024 la candidatura del PSdeG por la provincia de Pontevedra y deja su acta en un contexto en el que se avecinan elecciones municipales, con el objetivo de centrarse en su labor en la ciudad olívica.

Con su marcha, se prevé que entre en O Hórreo el exdiputado autonómico Julio Torrado, quien en los últimos dos años ha trabajado como asesor del Grupo Parlamentario Socialista.

Fuentes socialistas han trasladado que, con su renuncia como parlamentaria autonómica, Espinosa cierra un ciclo político que inició hace algo más de dos años. Un periodo en la Cámara gallega donde, según apuntan estas fuentes, "destacó por liderar la fiscalización de la gestión del Sergas en una de las etapas más críticas de la sanidad pública gallega con el deterioro de la atención primaria".

Además, han señalado que, durante este tiempo, defendió Galicia y Vigo desde la Cámara y que, a partir de ahora se centrará por completo en el ámbito local en un contexto en el que falta poco más de un año para la celebración de los comicios municipales. Continuará en la Cámara gallega otro edil vigués, Carlos López Font.

ENTRADA DEL EXPARLAMENTARIO AUTONÓMICO JULIO TORRADO

De este modo, se prevé que regrese a O Hórreo el exdiputado Julio Torrado, quien ocupó el número cuatro por la lista de Pontevedra --la número tres fue la pontevedresa Paloma Castro-- y se quedó a las puertas de conseguir acta en las pasadas autonómicas, en las que el PSdeG bajó de 14 a 9 su representación en la Cámara gallega.

Torrado, portavoz de la Ejecutiva del PSdeG y secretario general del PSOE de Vilagarcía de Arousa y actual asesor del Grupo Parlamentario, ostentó la portavocía de sanidad del PSdeG en la pasada legislatura, una responsabilidad que ahora recaía en Espinosa.

El cambio en la bancada que el PSdeG ocupa en el Hemiciclo se produce a una semana de que la Cámara gallega acoja el Debate del Estado de la Autonomía, en el que es habitual que los viceportavoces parlamentarios sean los encargados de defender las propuestas de resolución de cada formación.

Con la incorporación de Torrado, que podría tomar ya posesión de su acta en el propio debate de política general, el PSdeG afrontará en el Pazo do Hórreo su segundo cambio en lo que va de legislatura. El primero se produjo con la salida del exdiputado Julio Abalde, quien dejó sus responsabilidades en el Legislativo para hacerse cargo de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. Con su marcha, el jefe de filas del PSOE compostelano, Aitor Bouza, asumió el escaño que Abalde dejó vacante.