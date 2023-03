O 'amor' chega ao Resurrection Fest: os asistentes poderanse casar dentro do festival a partir desta edición

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

O Resurrection Fest, que se celebrará en Viveiro do 28 de xuño ao 1 de xullo, anunciou que as parellas que o desexen poderán casar dentro do festival a partir da súa edición de 2023, para o que habilitarán unha igrexa no interior do recinto.

Á parte de "moito rock e metal", neste festival tamén haberá oco para o amor, con esta iniciativa que se estreará no XVIII Resurrection Fest, que, baixo o slogan 'Where We Belong', volverá un ano máis a localidade lucense de Viveiro.

O festival informou desta novidade nun comunicado no que expoñen unha dúbida: Imaxínasche poder contraer matrimonio no teu festival favorito?".

Neste sentido, a organización mencionou ás parellas que, ao longo destes anos, coñecéronse en Viveiro ou atoparon (ou perdido) o amor "grazas ao 'Resu'", festival no que xa se viviron "varias pedidas de man, dentro e fóra do escenario".

Por isto, o festival declarou que ten unha "gran noticia" para todos os "amantes do 'Resu', que aman dentro e fóra festival", a disposición no recinto dunha igrexa onde aqueles que o desexen poderán contraer matrimonio.

RESURRECTION FEST BOULEVARD

Esta noticia está incluída no que a organización do festival denomina como "unha das maiores sorpresas" que teñen para o público en 2023, o Resurrection Fest Boulevard.

Esta homenaxe ás salas de concertos e as tendas de discos nas que naceu a cultura do rock, "aloxado en Resurrection Fest City", reunirá diversas actividades e experiencias con música en directo, para percorrer cada un dos edificios que o compoñen.

A promotora galega 'Bring The Noise' é a encargada de organizar esta iniciativa nesta edición do festival, que xa ten confirmado ás súas cabezas de cartel, con Parkway Drive como última incorporación.