Un amplio dispositivo busca a un octogenario desaparecido el sábado en Moaña (Pontevedra)

Efectivos de Protección Civil participan en la búsqueda del octogenario desaparecido en Moaña (Pontevedra), a 15 de noviembre de 2026. - PROTECCIÓN CIVIL DE MOAÑA

PONTEVEDRA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un operativo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil trata de dar con el paradero de un octogenario desaparecido este sábado en Moaña (Pontevedra). El dispositivo, activado la pasada tarde, se extendió durante la madrugada del domingo sin que haya aparecido todavía.

El hombre, con domicilio en A Xeira, suele dar un paseo después de comer y, sin embargo, no volvió a casa en esta ocasión, según la información recogida por el 112 Galicia. Su familia salió en su procura por los lugares que suele frecuentar sin éxito, por lo que informó a los agentes del instituto armado.

Esta circunstancia llevó a la Guardia Civil a activar en torno a las 17.00 horas la búsqueda, que se mantiene activa con la participación de equipos de la Policía Local de Moaña y Protección Civil.

Además, el Grupo de Apoio Loxístico (Gali) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) incorporó el equipo de drones, que se retiró tras varias horas de rastreo. Por su parte, la Guardia Civil continuará incorporando más medios especializados con el fin de dar con el paradero del hombre.