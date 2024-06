Ana Miranda no aclara el reparto de su escaño en Bruselas, pero dice que trabajará para Galicia: "Nunca asesoré a nadie"

Pontón prevé que entre este viernes y lunes se conocerá el tiempo que se repartirán el BNG y ERC en el Parlamento Europeo



VIGO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, no ha aclarado todavía el reparto de tiempos de su escaño en Bruselas, que compartirá con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero ha reivindicado que "trabajará por Galicia cinco años" en la capital comunitaria: "Nunca asesoré a nadie".

Así lo ha señalado en un desayuno informativo con medios de comunicación del área de Vigo, en el marco de una campaña para recorrer Galicia en los próximos meses y conocer las necesidades de los distintos pueblos gallegos y también mostrar las ideas de los nacionalistas para llevar a cabo en la eurocámara.

En este contexto, Miranda ha celebrado los resultados electorales del BNG, subrayando el trabajo hecho por su formación antes de la campaña, durante la misma y los últimos cinco años que ha pasado en Bruselas. Además, ha agradecido el apoyo de los gallegos y, en especial, de los vigueses.

Sin embargo, una de las preguntas que más interés suscitó por parte de los periodistas era si ya sabía cómo quedará el reparto de tiempos de su escaño en Europa, para la cual todavía no tienen respuesta desde el BNG, ya que cabe esperar al recuento final de los votos.

Precisamente sobre este asunto también ha hablado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. En rueda de prensa en Santiago, a preguntas de los medios sobre cuándo se conocerá el tiempo que se repartirán BNG y ERC del escaño en Europa, ha respondido: "Cuando tengamos los datos definitivos, creo que entre hoy y el día 17, el lunes".

Pese a todo, Ana Miranda ha puesto en valor que, quede como quede, el escaño es 100% gallego, porque al ir en coalición, puede presentar iniciativas a través de los otros eurodiputados que la sustituyan. Asimismo, ha dicho que trabajará siempre por los intereses de Galicia.

"NUNCA ASESORÉ A NADIE"

"Nunca asesoré a nadie. Lo quiero decir claro porque el PP alimentó mucho esa cuestión. Nosotros tenemos un reparto del escaño en el que cada fuerza trabaja para sí y eso fue así siempre. Yo solo asesoré al pueblo gallego y al BNG y al revés. Yo era la representante del BNG allí, a veces con escaño y a veces sin él", ha añadido.

Sobre la situación vivida en la noche electoral, cuando muchos dieron por hecho que el BNG tendría escaño propio durante los cinco años, ella ha dicho que el BNG siempre explicó que era una candidatura 100% gallega, pero que iba en coalición "y todo el mundo lo sabía". Al respecto, ha insistido en que en función de los votos siempre se han repartido el escaño, como en las pasadas legislaturas cuando el resto de partidos le decieron a ella el puesto los últimos años de mandato.

También ha querido destacar la importancia de que el BNG cuente con escaño a inicio de legislatura, y no a mediados o a final como en las últimas ocasiones. Esto le permitirá seleccionar las comisiones parlamentarias en las que quiere formar parte, mostrando interés por las de Pesca, Transportes o Política Regional, entre otras (aunque todavía se desconoce en cuáles estará).

"La gente está súper contenta, nos lo transmiten con felicitaciones llegadas de todas las localidades gallegas y del resto de Estado incluso", ha apostillado, tras lo que ha dicho que todavía se tiene que hablar del reparto de su escaño con el resto de partidos y de su situación cuando tenga que dejar la condición de eurodiputada.

"ATAQUES" DEL PP

Miranda ha aprovechado para lamentar los "ataques" que ha sufrido en los últimos meses por parte del PP, llegando a asegurar que ella cuenta con un dossier "muy grande" de acciones que llevaron a cabo los 'populares' que no piensa sacar a la luz, pese a que, a su jucio, podría denunciarlos por "infamias". "Pero seguramente no lo haga, porque no hago política como ellos", ha subrayado.

Ante toda esta situación, Ana Miranda ha insistido en celebrar los resultados y en hablar de los principales problemas a los que se enfrentará en la nueva legislatura que se abre. Entre ellos está el sector pesquero, con el objetivo de conseguir que la Comisión nombre a un comisario solo de Pesca, y no "antipesca" como el anterior.

También se ha centrado en la consecución de una AP-9 gratuita, en el corredor atlántico, la salida sur ferroviaria para Vigo o temas medioambientales.