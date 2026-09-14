Ana Pontón afea a Rueda "abrazar" discursos 'ultra' sobre Ceuta y apela al carácter "acogedor" de Galicia

Archivo - Un migrante observa la playa a su llegada al Hotel Baixamar de Sanxenxo, a 17 de septiembre de 2024, en Sanxenxo, Pontevedra - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha afeado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "abrace" los discursos "ultra" del PP respecto a la crisis migratoria de Ceuta.

"Es un presidente que traiciona los intereses del país por seguir al dedillo lo que manda Génova, alejado de la mayoría social de este país, que sabe que emigrar es un drama", ha asegurado Pontón en una rueda de prensa en el Parlamento gallego.

La líder nacionalista ha defendido que el gallego es un pueblo "de acogida".

"Creo que esa es la valoración que tiene la gente de este país, que no puede entender cómo Rueda se niega a acoger a estos niños. Es un nivel de deshumanización y pérdida de valores que, como sociedad, no podemos aceptar", ha denunciado.

JULIO TORRADO (PSdeG): "Deleznable y asqueroso"

En la misma línea se ha expresado el diputado socialista Julio Torrado, que también en una comparecencia ante la prensa ofrecida esta mañana, ha afeado la postura autonómica, que "bordea el peligro y la tristeza".

"Y tiene que ver con algo muy claro, que es durísimo de explicitar, que le pasa a algunos de sus dirigentes, que no a sus votantes y simpatizantes. Cuando miran a Ucrania ven niños con necesidades y cuando miran a Ceuta, ven moros. Y eso es tristísimo, deleznable y asqueroso", ha afirmado.

El conflicto de Ceuta, ha reconocido, es "complejo, difícil y duro", pero "no se puede afrontar con esa tara mental".