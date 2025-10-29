Ana Pontón propone aumentar en 250 millones los fondos para investigación y un programa de estabilización

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avanzado que los nacionalistas presentarán distintas enmiendas a los Presupuestos de la Xunta para 2026 con el objetivo de impulsar la investigación y la innovación en Galicia, comenzando por aumentar en 250 millones de euros los fondos destinados al Plan Galego de Investigación el próximo año y por incorporar un programa de consolidación de la carrera investigadora.

Así lo ha anunciado este martes en una visita en la localidad lucense de Sarria a las instalaciones de Galimplant, empresa referente en el ámbito de la implantología oral y de la que ha destacado su "capacidad innovadora" y su apuesta por producir en Galicia "desde el conocimiento". "Todo un ejemplo", ha remarcado, de la capacidad que tiene Galicia para "innovar desde el medio rural".

Para la líder del BNG, esta es la línea en la que se debe trabajar y ha reafirmado el compromiso del Bloque para convertir "el pilar de la innovación" en un elemento clave de desarrollo, frente a la "falta de impulso y diligencia" por parte de la Xunta, "incapaz de poner en marcha políticas de innovación eficientes".

En este sentido, ha recordado que en los últimos cinco años el Ejecutivo gallego "dejó sin ejecutar 220 millones de euros del Plan Galego de Investigación", a lo que, ha añadido, suma ahora un "recortazo" de 100 millones en este plan en los Presupuestos de 2026.

"Esto quiere decir que Galicia, que ya está a la cola en innovación, no tiene el impulso que necesita por parte de la Xunta", ha lamentado Pontón.

ALTERNATIVAS

Frente a esto, la portavoz del Bloque ha señalado que las alternativas de los nacionalistas para impulsar el I+D+i pasan por incrementar en 250 millones de euros los recursos destinados al Plan Galego de Investigación, "desde el convencimiento de que Galicia necesita un pacto gallego por la ciencia con recursos suficientes y sostenidos en el tiempo".

En segundo lugar, ha explicado que el Bloque propondrá un programa de consolidación de la carrera investigadora para dar estabilidad al personal investigador y para atraer talento. "En este ámbito es fundamental acabar con la precariedad", ha apuntado.

Por último, Pontón también ha avanzado una tercera enmienda a las cuentas para crear una Rede galega de cooperación entre todos los agentes del sistema investigador gallego, tanto empresas, como universidades, como Administración Pública, que permita trazar líneas de trabajo conjunto.

"Lo que no podemos permitir es que Galicia esté a la cola en innovación cuando nosotros creemos que en este país hay talento, capacidad y empresas que pueden situarnos como un país puntero en este ámbito", ha aseverado.