Ángeles Vázquez acusa al BNG y "sus secuaces" de "amenazar a los funcionarios" para que desestimen Altri

María José Gómez reprocha que Méndez (PSdeG) dijese que hablar con el sector lácteo no es hacerlo "con el marido": "Yo no necesito ser 'esposa de'"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha pedido este miércoles al BNG y "sus secuaces" que dejen de "amenazar a los funcionarios" de la Xunta para intentar que desestimen el proyecto industrial de Altri en Palas de Rei (Lugo) a través de los informes.

Durante el debate en el pleno del Parlamento gallego con el diputado del BNG Luís Bará, la conselleira ha acusado a los nacionalistas de tener al "personal amedrentado" y sin "poder dormir de noche". "Están esperando a la reacción de ustedes y de unos cuantos para acabar en los juzgados", ha añadido.

La titular de Medio Ambiente de la Xunta ha calificado de "fortísimo lo que está ocurriendo" con Altri "única y exclusivamente por algo que se llama BNG". Dicho esto, ha recalcado su confianza en los técnicos: "Primero, porque son funcionarios, que pueden estar con ustedes o conmigo".

Así, Vázquez ha afirmado que los funcionarios se deben tomar "el tiempo necesario para hacer las evaluaciones correspondientes". "Nosotros no nos dedicamos a mandar correos, a hacer alegaciones ni a amedrentar al personal para que se pongan nerviosos", ha esgrimido.

En este contexto, la conselleira no ha avanzado plazos para dar 'luz verde' a Altri y ha preguntado a los nacionalistas "qué prisa tienen". A renglón seguido, ha abogado por el "rigor con el medio ambiente y, a partir de ahí, tranquilidad y no nerviosismo".

AMPLIAR LA RED NATURA

El polémico proyecto industrial ha salido durante una interpelación del diputado del Bloque Luís Bará sobre la ampliación de la Red Natura 2000, ya que --según ha denunciado-- la Xunta "tiene estudios técnicos que dicen que tienen que proteger" especies de la comarca de A Ulloa "y no lo están haciendo".

Al hilo de su petición para que se amplíe la Red Natura, Bará ha advertido a la conselleira que la Administración tiene "el deber de proteger el territorio" y "no lo está haciendo". "Y eso es un delito, un atentado contra el medio ambiente", ha apostillado.

Más allá de acusaciones cruzadas con respecto a Altri, Ángeles Vázquez ha reivindicado que Galicia cuenta con 335.000 hectáreas de territorio, el 12 por ciento del total, en Red Natura. Asimismo, contando con otras figuras de protección, este porcentaje alcanza "el 42 por ciento".

Seguidamente, avanzado que este territorio será mayor cuando el Gobierno central transfiera los medios para que la Xunta pueda ejercer las competencias de ordenación del litoral que le fueron reconocidas por una sentencia del Tribunal Constitucional.

Asimismo, Vázquez ha confirmado que este año su departamento arrancará los trámites para que Galicia tenga la octava reserva de la biosfera en las Illas Atlánticas de Galicia, "desde Porto do Son hasta Baiona". Con esto, estima que las hectáreas protegidas llegarán a la mitad del territorio.

También ha avanzado que "antes de 2027", que es lo que "pedía Europa", estarán listos los planes de gestión de las zonas especiales de conservación (ZEC) y de protección de aves (ZEPA).

"No se preocupe usted por la prevaricación, preocúpese de ser un poco más honesto y no trasladar esta preocupación a los gallegos", ha replicado Vázquez al diputado del BNG, para defender el trabajo de la Xunta.

SECTOR LÁCTEO

También ha intervenido en el pleno la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, para responder a una interpelación de la diputada del PSdeG Lara Méndez sobre la creación de "un foro" para el diálogo permanente con el sector lácteo.

En este sentido, la socialista ha recalcado su importancia en la economía gallega, pero ha mostrado preocupación por la "supervivencia" de esta industria, dados los precios que perciben los ganaderos y que "no cubren los costes de producción". Esto provoca, según sus datos, que "cierre casi una explotación por día".

Méndez ha cuestionado que la conselleira esté en contacto con el sector y ha ironizado con que eso no es hablar "con el marido" a la "hora de la cena". "El diálogo constante pasa por crear esos foros y allí hablar de lo que les preocupa a los productores", ha remachado.

Posteriormente, Gómez ha insistido en que tiene diálogo "con todos los entes del sector lácteo", porque lo "conoce bien". "No porque sea 'esposa de', que me duele un poco que lo diga usted, que van de feministas. Yo no necesito ser 'esposa de'", ha replicado, antes de reiterar lo "orgullosa" que se siente de ser de familia de ganaderos.

La conselleira ha reivindicado durante su intervención las diferentes líneas de ayudas y medidas que dedica Medio Rural al sector, especialmente para el relevo generacional: "Si no podemos tener 10.000 explotaciones, pues perfecto, pero si quieren quedarse, que sea por su profesionalidad y porque es su decisión. La administracion esta para acompañar".