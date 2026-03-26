El ANPA del CEIP Santiago Apóstolo seguirá adelante con el cambio de nombre e iniciará contactos con los no adscritos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (ANPA) del CEIP Apóstolo Santiago ha reafirmado su compromiso de seguir adelante con el cambio de denominación del centro a 'CEIP da Almáciga' y ha anunciado que iniciará un proceso de interlocución con el grupo de concejales no adscritos tras el bloqueo del trámite en el pleno municipal el pasado mes de febrero.

En este sentido, ha recordado que el nombre 'CEIP da Almáciga' es el resultado de un proceso "extenso y riguroso" desarrollado a lo largo de dos cursos escolares, una iniciativa que fue impulsada originalmente en 2019 por una directiva anterior, "y que implicó a la comunidad educativa y al propio barrio".

Asimismo, ha hecho hincapié en que la propuesta culminó con la aprobación por unanimidad del Consejo Escolar, el máximo órgano de representación de los centros públicos.

En esta línea, ha insistido en "la legitimidad de un proceso democrático transparente y participativo" y ha anunciado que solicitarán una primera reunión con el grupo de los concejales no adscritos para "conocer sus motivaciones" y trasladar la "posición unánime" de la comunidad.

Según ha informado la asociación este jueves en un comunicado, esta decisión fue ratificada el pasado 18 de marzo en la primera asamblea celebrada tras la sesión plenaria. En dicha reunión, la comunidad educativa valoró los acontecimientos de las últimas semanas y concluyó que, lejos de "debilitarlos", lo sucedido "refuerza su unidad y determinación" para lograr que "se respete la voluntad colectiva".

Cabe recordar que el pleno compostelano rechazó el pasado 26 de febrero informar favorablemente del cambio de nombre del CEIP Apóstolo Santiago por 'CEIP da Almáciga', de acuerdo con una petición que partía del propio centro y que había sido aprobada por unanimidad en el Consello Escolar.

Y es que aunque BNG, Compostela Aberta y PSdeG apoyaron la propuesta, los 11 votos del PP y la abstención de los no adscritos --exediles del PSOE-- impidió que prosperase.