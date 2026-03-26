Anpas Galegas acude a la Valedora do Pobo ante la "falta de respuesta" de la Xunta sobre los Coordinadores de Bienestar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Anpas Galegas se ha dirigido a la Valedora do Pobo ante la "falta de respuesta" de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP respecto a la implantación de la figura del Coordinador/a de Benestar e Convivencia en los centros educativos.

Según ha denunciado la organización en un comunicado, el pasado 5 de marzo trasladaron al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, su "preocupación" por el modelo recogido en la Ley 5/2024 . La confederación considera que esta nueva figura supone una "pérdida de peso" de las familias y de los órganos colegiados, especialmente del Consejo Escolar y de la Comisión de Convivencia.

Entre las principales cuestiones a las que se ha referido, destacan que la elección del coordinador la realiza directamente la dirección del centro, "en detrimento de la participación democrática". Asimismo, han criticado la "ausencia de mecanismos claros" de rendición de cuentas ante la comunidad educativa y la "falta de definición" en la coordinación con los órganos ya existentes.

De este modo, Anpas Galegas ha calificado de "especialmente grave" que, tras un curso completo de funcionamiento, la implantación de esta figura sea en la práctica "inexistente u opaca". Según ha sostenido la confederación, no existe información pública sobre quién ejerce el cargo ni sobre su funcionamiento.

Por todo ello, ha solicitado la intervención de la Valedora do Pobo para que la Xunta clarifique la "situación real" de estos coordinadores y "se garantice el respeto a los principios de participación de la comunidad educativa".