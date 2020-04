Aplazado hasta julio de 2021 el concierto de Sting en el auditorio vigués de Castrelos

VIGO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante Sting ha aplazado hasta julio de 2021 el concierto que tenía previsto celebrar el próximo 1 de agosto en el auditorio vigués de Castrelos, según ha comunicado el propio artista en su página web y tal y como ha ratificado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, en rueda de prensa.

El regidor ha confirmado que la oficina de representación de Sting en España ha informado del aplazamiento del concierto, que finalmente tendrá lugar en la ciudad el próximo 31 de julio de 2021.

Esta decisión se enmarca en la cancelación de la gira de verano del artista, que ha reprogramado todas sus citas, incluidos otros dos conciertos previstos en España (Chiclana y Murcia).

Abel Caballero ha avanzado, con respecto a otros conciertos programados para este verano, que otros artistas ya han informado de que "probablemente se cancelen" debido a la pandemia. "Sé que otros grupos van a cancelar también, pero no nos anticipemos, habrá que estar atentos", ha señalado el alcalde, quien ha añadido que "todo lo que se pueda hacer con las garantías sanitarias precisas se hará, pero no se hará nada que no tenga el cien por cien de esas garantías".