Aprobada la convocatoria de 2026 de ayudas de hasta 800 euros al mes para víctimas de violencia de género

Consello.-(AM.)La Xunta da luz verde a una OPE de 1.103 plazas: 803 de acceso libre y 138 para prevención de incendios - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la nueva convocatoria para 2026 de ayudas económicas de carácter periodo de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género y que podrán ascender hasta 800 euros al mes.

El presupuesto de esta orden es de 5,4 millones, ampliable sen el caso que fuese necesario, y se podrán solicitar durante todo el año. Estas aportaciones se conceden de forma ininterrumpida por un periodo máximo de 12 meses.

Su cuantía oscila entre los 200 y los 800 euros al mes, en función de los ingresos, de las hijas o hijos menos a cargo o de si estos tienen alguna discapacidad. Además, estas ayudas pueden ser solicitadas por mujeres víctimas de explotación sexual o trata de violencia vicaria.

Los requisitos para recibir esta prestación periódica mensual son: ser mayor de edad, estar empadronada y tener residencia en Galicia (o permiso de residencia, en el caso de las extranjeras), disponer de unos ingresos mensuales iguales o inferiores al doble del IPREM y no haber recibido esta ayuda con anterioridad.

Asimismo, para recibir esta prestación, las mujeres beneficiarias deben desmostar que son víctimas de violencia machista con documentos como órdenes de protección, sentencias judiciales, acreditación administrativa o otros informes de autoridades competentes.

Galicia lleva 20 años convocando, de forma ininterrumpida, esta orden de ayudas. En lo que va de 2025, se concedieron 596 aportaciones y el total de beneficiarias en el período 2009-2025 es de 7.810.