Arde por completo una vivienda en Nogueira de Ramuín (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una casa ubicada en el lugar de Cachaldora, en el municipio ourensano de Nogueira de Ramuín, quedó calcinada por completo. El suceso no provocó daños personales.

Según la información del 112 Galicia, los hechos se produjeron minutos después de las 02.30 horas de este jueves y fue un vecino el que dio la voz de alarma y detalló que la única persona que estaba dentro de la vivienda ya se encontraba en el exterior.

La central de emergencias alertó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Garda Civil, a los Bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas, al GES de Maceda y a losvoluntarios de Protección Civil de Nogueira de Ramuín.

Los profesionales sanitarios tuvieron que atender en el punto a la dueña de la vivienda por una crisis de ansiedad, pero no fue trasladada. Los bomberos apagaron las llamas, que quemaron la casa por completo.