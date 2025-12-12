Asaltan en su casa de Carballo (A Coruña) a un matrimonio mayor y se llevan una "importante" cantidad de dinero

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Un matrimonio mayor de Carballo ha sido asaltado en su propia casa este viernes por un grupo de encapuchados en el municipio coruñés de Carballo.

   Según informan fuentes cercanas al caso, el supuesto atraco tuvo lugar en la mañana de este viernes en el hogar del matrimonio. Los asaltantes se apropiaron, apuntan, de una "importante" cantidad de dinero. De hecho, todavía se desconoce el importe total.

   El suceso todavía está bajo investigación, en este caso a cargo del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Carballo.

