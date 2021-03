Asamblea Republicana de Vigo se querellará contra Delgado y la AEAT por no investigar supuestos delitos del Rey Emérito

El abogado Antón Beiras cree que otorgaron a Juan Carlos I el "privilegio" de regularizar su situación para evitar sanciones

VIGO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El economista, auditor y abogado tributarista Antón Beiras presentará, en nombre de la Asamblea Republicana de Vigo, una querella contra la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y contra el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, por presunta prevaricación, ante una "intolerable dejación de sus obligaciones" frente a los supuestos delitos fiscales que habría cometido el Rey Emérito, Juan Carlos I.

Según ha explicado Antón Beiras a Europa Press, la nueva regularización fiscal del Rey Emérito, por el IRPF y por 4,4 millones de euros, "significaría que ni la AEAT ni la Fiscalía han abierto una inspección tributaria o una investigación penal formal" ante Juan Carlos I.

Al respecto, ha recordado que, para que esa regularización "sirva de excusa absolutoria en el ámbito penal", debe producirse de forma "espontánea y veraz", es decir, que no haya previamente una inspección tributaria ni una investigación formal.

Por ello, Beiras ha señalado que "durante todos estos meses nadie, ni la Agencia Tributaria ni a Fiscalía, ha notificado al Rey Emérito su condición de investigado o inspeccionado". "Le han otorgado el privilegio de que regularice las cantidades defraudadas y eluda cualquier sanción penal o administrativa", ha concluido.

Beiras ha rechazado también las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien este martes ha asegurado que "es falso" que el Ministerio haya conocido información que no haya dado lugar a "las actuaciones habituales que se hacen por parte de todos los contribuyentes", y que ha recalcado que "a los efectos de la Ley todos los contribuyentes son iguales".

Al respecto, este abogado ha cuestionado que ni Hacienda ni la AEAT tuvieran conocimiento de lo que pasaba con el Rey Emérito, "cuando lo sabe toda España", y ha aseverado que, en este caso, "se ha conculcado el principio de igualdad".

PREVARICACIÓN Y POSIBLES NEGOCIACIONES PROHIBIDAS

Por ello, Beiras, en nombre de la Asamblea Republicana de Vigo, presentará una querella contra Delgado y contra Gascón por un supuesto delito de prevaricación en su modalidad de "comisión omisiva", por no haber iniciado actuaciones con respecto a Juan Carlos de Borbón.

Según ha recordado, el Rey Emérito ya hizo una primera regularización hace unos meses, cuando abonó casi 700.000 euros al fisco en relación al uso de las llamadas 'tarjetas opacas'. "Lo que pasa en España no pasa en otros países, solo hay que recordar el caso de Holanda, donde dimitió un gobierno no hace mucho por acusar falsamente de fraude a familias inmigrantes perceptoras de ayudas sociales. Pero aquí no dimite nadie", ha afirmado.

Además, ha indicado que, al margen del posible delito de prevaricación, estudia también incluir en la querella un supuesto delito de negociaciones prohibidas, en caso de que haya indicios de que "se ha estado negociando y pactando una regularización tributaria" para el Rey Emérito.