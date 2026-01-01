Asisten a una familia de siete personas en Melide (A Coruña) por una intoxicación por monóxido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han necesitado asistencia médica este jueves por síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono en el municipio coruñés de Melide.

Si bien las mediciones resultaron negativas, los bomberos sospechan del tipo de leña empleado para alimentar una cocina de leña.

Según ha informado el 112, los hechos tuvieron lugar en el domicilio

de la Rúa Campo Grande, en Melide. Alrededor de las 13.00 horas, un equipo médico se trasladó a la vivienda número 38 para valorar a siete personas que presentaban síntomas compatibles con la intoxicación.

Del total de afectados, tres tuvieron que ser trasladados al PAC del Centro de Salud de Melide, mientras que las otras cuatro personas acudieron por sus propios medios.

El aviso lo dio Urgencias Sanitarias de Galicia-061. También participaron los bomberos de Arzúa para realizar las comprobaciones necesarias.

Tomaron muestras tanto en la planta baja como en la parte alta de la vivienda, pero las mediciones resultaron negativas, aunque sospechan de la leña. Apuntan que probablemente la madera fuera tratada con barniz que, al entrar en combustión, liberó el monóxido.

Este es el segundo caso en pocas horas. Antes de la medianoche de este miércoles, otras cuatro personas fueron atendidas también por una posible intoxicación de monóxido de carbono, esta vez en A Pastoriza.