La Asociación española contra el cáncer anima a participar en la marcha solidaria que recorrerá Santiago este sábado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la junta local de la Asociación Española contra el cáncer en Santiago, Xoán Concheiro, ha animado a la gente a sumarse a la marcha solidaria que recorrerá la capital gallega este sábado. La andaina partirá a las 10.00 horas del parque de la Alameda.

Tal y como ha trasladado durante el encuentro 'Proxectos de investigación que impulsan proxectos de vida', la caminata tendrá un recorrido de 5 kilómetros, con salida y meta en la Alameda, y está pensada para todas las edades.

Durante la andaina se recorrerá el Paseo da Ferradura, la Avenida de Compostela, la Avenida das Burgas, la Avenida del Profesor Legaz Lagambra y continuando por la Avenida de Antonio Raimundo Ibáñez, con vuelta a la Alameda. El circuito se recorrerá dos veces.

Para participar habrá que inscribirse --en la web o la sede de la entidad o en el Corte Inglés--, con un coste de cinco euros para niños de hasta 12 años y de 10 euros para adultos. La inscripción incluye la camiseta oficial de la andaina y un dorsal personalizable --hasta agotar existencias--. De todas formas, el propio día del evento será posible sumarse hasta media hora antes, formalizando la inscripción en la Alameda.

Además, la jornada incluirá el corner 'Ciencia para Todos', un espacio divulgativo en el que entidades como el CiMUS, CISPAC, Oncomet, el Servicio de Farmacia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza y Diversa Technologies acercarán la investigación de forma participativa y accesible.

Durante su intervención en la jornada, Concheiro ha enfatizado que el cáncer es una "crisis sanitaria" que necesita "apoyo y presupuestos estructurales y permanentes". "Hay unos 300.000 casos diagnosticados en España al año", ha alertado.

En este sentido, ha demandado una mayor implicación institucional y empresarial para impulsar la investigación alrededor de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. "El 90% de financiación de la asociación procede de fondo social, aportado por personas", ha señalado.

70% DE SUPERVIVENCIA EN 2030

A continuación, la doctora y miembro del Comité Científico de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña, Angélica Figueroa, ha coincidido en la necesidad de "avanzar en la investigación hacia el reto de superar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030".

Actualmente, la Asociación mantiene activos 38 proyectos y ayudas de investigación en la provincia de A Coruña, con una inversión superior a los 5,3 millones de euros, el 88% de la financiación que la entidad destina a investigación oncológica en Galicia.

Figueroa ha recordado que la investigación sobre el cáncer "no consiste solo en financiar la ciencia", sino que se trata de "lograr que la innovación llegue al paciente y se convierta en proyectos de vida".

Con esta premisa, ha dado paso a tres investigadores que se encuentran terminando su tesis doctoral sobre diferentes aspectos de esta enfermedad. Concretamente, Alberto Tinahones, del CiMUS, ha explicado que su estudio se centra en abrir nuevas oportunidades para pacientes con colangiocarcinoma, un tipo de cáncer hepático; Emma Ramos, también del CiMUS, compartió el trabajo que desarrolla en torno a una nueva estrategia para el tratamiento de tumores cerebrales, y Gloria Alfonsín, del INIBIC, abordó la resistencia a los tratamientos, centrándose en el cáncer colorrectal.

Por su parte, el doctor e investigador del CiMUS y una de las figuras de referencia internacional en genética y medicina genómica, Ángel Carracedo, ha puesto en valor el papel de la ciencia como "motor de transformación social", así como la necesidad de seguir apostando por el talento investigador para acelerar la llegada de nuevos avances a los pacientes.