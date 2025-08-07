Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS denuncia "colapso" de las urgencias con 13 pacientes graves en los pasillos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pacientes e Usuarios del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) ha denunciado el "colapso" de las urgencias hospitalarias el pasado martes, día cinco, y que 13 pacientes graves estuviesen en los pasillos.

Según ha trasladado la asociación en un comunicado, "poco antes de las 14.00 horas del martes había colocados en los pasillos 13 pacientes de diagnóstico grave". Dos horas más tarde, "a las 16.00 horas aún quedaban 10 pacientes graves y, a mayores, 29 personas pendientes de ingreso hospitalario".

En esta línea, han añadido que "no se trata de una cuestión puntual, sino de un problema estructural", que las autoridades sanitarias "siguen negando, vulnerando así los derechos de los pacientes".

Asimismo han señalado que se "les deja en pasillos durante horas y horas, realizan allí el diagnóstico y tratamiento si es necesario, siguen demorando la hospitalización aunque haya camas disponibles en todas las secciones y siguen sin hacer absolutamente nada por remediar el problema".

También, la asociación ha apuntado a "la reducción de la atención primaria durante el período estival por vacaciones del personal que no se cubren", lo que genera que las esperas para una consulta en Atención Primaria sean "tan excesivas que muchos pacientes deben acudir a urgencias para ser tratados".

"MÁS PACIENTES DE LO HABITUAL"

A renglón seguido, el CHUS ,consultado por Europa Press, ha asegurado que "a pesar de que el número de personas atendidas estos días es superior al habitual en estas fechas", la atención está "plenamente garantizada aunque se puede enlentecer en momentos puntuales".

En este sentido, han ampliado que las patologías son "diversas" y la edad media "elevada". Así, los pacientes clasificados con prioridad 1 son atendidos de manera "inmediata", y los demás son "priorizados según su patología". También, han añadido que "se han incrementado los casos de pacientes de covid que necesitan aislamiento".

Además, han explicado que el traslado de pacientes de urgencias a las plantas no es "inmediato", ya que "muchos necesitan ser trasladados a domicilios en ambulancia", y luego hay que proceder a la "desinfección de la habitación antes de acoger a nuevos pacientes".

En cuanto a la planificación asistencial para los meses de verano, han recordado que el área de Santiago mantiene en funcionamiento el 90,3% de las camas hospitalarias y disponibles el 100% de ellas para ser utilizadas en caso de que fuese necesario.

Esto, permite gestionar de forma "eficiente" las "merecidas vacaciones" de los profesionales y "conjugarlas con la disminución de la demanda asistencial que se produce en este período".

Con todo, han concluido destacando que "el 100 % de las camas hospitalarias permanecerán disponibles para ser utilizadas si así se requiere", y en el caso de una situación "excepcional" se dispone de un plan de contingencia.