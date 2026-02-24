La Audiencia de A Coruña absuelve a un profesor de un delito contra la libertad sexual de un alumno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a un profesor acusado de un delito contra la libertad sexual de un alumno menor de edad.

Según traslada el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el tribunal concluye que la prueba practicada es "insuficiente" para desvirtuar la presunción de inocencia. Así, en la sentencia, destaca la "falta de un relato del menor" y la posibilidad de que los síntomas del niño pudieran tener otras explicaciones.

"Coincidimos netamente con la defensa cuando asumimos que ni el horario, ni la ubicación de los aseos y el diseño de estos, posibilitaba crear una oportunidad para el acusado", subrayan los magistrados en la resolución, en la que indican que, de acuerdo con las afirmaciones periciales, "no hay un relato, no hay opciones planteadas, no hay alternativas posibles barajadas".

A ello, añaden que "sí existe una explicación plausible alternativa, natural y física, expuesta por todos los médicos intervinientes, que es la que ha de prevalecer y acogerse atendido lo actuado y el derecho a la presunción de inocencia".

En el fallo, la sala recuerda que "corresponde la aportación de las pruebas a la parte que sostenga o mantenga la acusación, pues es esta la obligada a lograr el convencimiento del tribunal acerca de la existencia de los hechos enjuiciados y su atribución al acusado".

"Sin que sea lícito invertir la carga o peso de la prueba y pretender que sea el acusado quien muestre su inocencia", concluye. Con todo, la sentencia no es firme, pues es recurrible ante el TSXG.