Las aulas gallegas contarán el próximo curso con casi 900 nuevos profesores en Educación Secundaria

Aula de Secundaria. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este lunes que las aulas gallegas contarán con "casi 900 profesores más --897-- en la etapa de secundaria el próximo curso, con el objetivo de garantizar una atención a los alumnos más individualizada y tener en cuenta el aumento de la diversidad y la enseñanza inclusiva en las aulas".

El paso, según ha destacado la Xunta, será posible gracias a la aplicación, ya desde septiembre, de las nuevas medidas incorporadas este año al Acuerdo de mejora educativa firmado entre la Xunta y los sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF, como es la reconfiguración del horario del profesorado de esta etapa y el refuerzo de la atención a la diversidad.

La tercera de las medidas cerrada recientemente, la reducción progresiva de ratios en ESO y bachillerato, comenzará a ejecutarse a partir del curso 2028/29.

En esta coyuntura, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha desgranado en la reunión semanal del Gobierno un informe sobre la dotación adicional de profesorado en los centros de Educación Secundaria el próximo curso.

La mayor parte de este refuerzo de personal educativo, según traslada la Administración autonómica, deriva de la reconfiguración del horario docente de Secundaria "con el objetivo de garantizar una mejor atención al alumnado y a las familias". Esta reconfiguración implica "la incorporación al sistema de 747 profesores además".

Esta medida, que supone adaptar el trabajo docente a la realidad actual de los centros educativos, redundará en una mayor disponibilidad para "tareas complementarias a la enseñanza", ha explicado Rueda, haciendo referencia a la gestión de protocolos educativos, atención a las familias y a los alumnos, las guardias o el desarrollo de iniciativas en ámbitos como las nuevas tecnologías, los idiomas, la convivencia o las bibliotecas escolares, entre otras acciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

También a partir de septiembre arrancan las primeras medidas del Plan de impulso a la atención a la diversidad para el periodo 2026-2030 con la "dotación de 150 docentes especialistas más en Secundaria".

Serán 100 especialistas en Pedagogía Terapéutica y 50 orientadores dentro de un paquete que incluye medidas de formación, actualización normativa, revisión de estructuras y reducción de burocracia para "avanzar en una enseñanza plenamente inclusiva".

REDUCCIÓN DE RATIOS EN SECUNDARIA

Este paquete de mejoras impulsado este curso sobre las firmadas en el Acuerdo marco de 2023 se completará con el inicio de la reducción progresiva de ratios en Secundaria a partir del curso 2028/29.

Así pues, el próximo septiembre se completa la reducción de ratios de 25 a 20 alumnos en toda la etapa de Infantil (antes era de 25), y el año que viene arrancará el mismo proceso en Primaria, pasando de 25 a 20. En septiembre de 2028, se emprenderá la rebaja en ESO, pasando de 30 a 25. Año a año, irá cubriendo progresivamente el resto de cursos.

En bachillerato, mientras en el Estado la ratio es de 35, Galicia ya está en 33 y continuará descendiendo hasta 30 alumnos por aula con base en este calendario.

ORDENADORES PORTÁTILES

Asimismo, el Consello de la Xunta ha auotrizado la tramitación del contrato que permitirá comprar más de 8.000 ordenadores ultraportátiles para el alumnado de los centros educativos de Galicia en el marco del proyecto 'Abalar EDixgal'.

El presupuesto de la licitación es de 5,8 millones de euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de cuatro meses a partir de adjudicación, sin posibilidad de prórroga.

El nuevo contrato actualiza el precio unitario de licitación de los ordenadores a 590 euros, ya que en el anterior contrato de 2021, con la fórmula de acuerdo marco, era de 365 euros. Este aumento, esgrime la Xunta, es consecuencia del encarecimiento de los componentes y la mejora de las especificaciones técnicas exigidas.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

El Gobierno autonómico ha dado, además, luz verde a la renovación de la colaboración entre la Consellería de Educación y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos (Comisión Fulbright) para dotar el sistema educativo gallego de auxiliares de conversación estadounidenses de alto perfil académico.

Serán un total de 43 personas las que lleguen a los colegios e institutos de la comunidad a través de esta colaboración enmarcada en la Estrategia gallega de lenguas extranjeras 'EDULingüe 2030', que la Xunta mantiene desde el año 2016. De hecho, desde ese curso, los auxiliares Fulbright se multiplicaron casi por cuatro.

El importe para llevar a cabo esta acción dirigida a impulsar el aprendizaje de lenguas extranjeras en las aulas gallegas asciende a 585.144 euros, de los cuales la Xunta financia el 87%. Aporta así 515.808 euros, mientras que la Comisión Fulbright destina los 69.336 restantes.

Además de esta colaboración con la entidad estadounidense, Educación está ultimando también los convenios con los institutos Confucio (para auxiliares de conversación de chino) y Camoes (de portugués) con la previsión de que se incorporen como personal de apoyo al aprendizaje de lenguas en las aulas gallegas.

En paralelo, el departamento educativo del Gobierno gallego ha recordado que trabaja en el diseño de un modelo alternativo de dotación de auxiliares de conversación que sustituya la vía vigente hasta ahora a través del Ministerio de Educación, después de que la Xunta abandonase el programa debido, según alegó en su momento, a "su falta de seguridad jurídica, que comporta multas millonarias para las comunidades".